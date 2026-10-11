Traseul 203 primește autobuz suplimentar de luni. Ce se schimbă în Bucium

Mai multe autobuze pe ruta Vișan–Iași și o posibilă reorganizare a circulației în zona Bucium! Începând de luni, 12 octombrie 2026, traseul metropolitan 203 va beneficia de curse suplimentare în timpul săptămânii, după ce locuitorii comunei Bârnova au reclamat capacitatea insuficientă a transportului public. În paralel, administrația locală anunță măsuri pentru fluidizarea traficului în intersecția din zona Pepco/JYSK.

Suplimentarea a fost anunțată de primarul comunei Bârnova, Mihai Balan, după o ședință de lucru CTP–AMTPI organizată la Primăria Municipiului Iași.

Două autobuze pe traseul 203, de luni până vineri

Noul program va include curse de ranforsare, marcate cu litera „R”, astfel încât pe traseul 203 să circule două autobuze pe parcursul zilei. Aceste curse sunt destinate zilelor lucrătoare și perioadei anului școlar, fără a fi prevăzute pentru weekend.

Linia asigură legătura dintre Podu Roș și Vișan și este utilizată zilnic de elevi, studenți, profesori și navetiști care se deplasează spre Iași. Suplimentarea urmărește să mărească numărul de locuri disponibile și să reducă aglomerația din intervalele de vârf.

Un autobuz în plus nu rezolvă însă toate problemele de pe traseu. Circulația din zona Bucium este în continuare afectată de lucrările la Podul Bucium, iar blocajele pot provoca întârzieri inclusiv transportului public.

Autobuzele metropolitane folosesc aceleași artere aglomerate ca autoturismele, astfel că timpul de parcurs depinde în mare măsură de condițiile din trafic. Începutul anului universitar și fluxurile ridicate de deplasări spre municipiu sporesc presiunea asupra șoselelor.

Semaforul și stația din zona Pepco/JYSK ar urma să fie relocate

O a doua schimbare anunțată de primarul comunei Bârnova vizează intersecția din zona comercială Bucium. Potrivit acestuia, semaforul și stația din zona Pepco/JYSK urmează să fie relocate, pentru a facilita ieșirea autoturismelor de pe strada Vișan către bulevardul Socola.

Zona preia trafic dinspre Vișan, Bucium și municipiul Iași, iar modul în care sunt amplasate semaforul și stația poate influența formarea coloanelor. Efectul concret al relocării va putea fi evaluat după punerea în aplicare a măsurii.

Rețeaua metropolitană deservește 30 de trasee în nouă comune din jurul Iașului. În comuna Bârnova, liniile 201, 202, 203 și 204 asigură legături cu municipiul și cu localități precum Bârnova, Păun și Vișan.

Creșterea numărului de locuitori din zona metropolitană a mărit cererea pentru transportul public, dar și presiunea asupra arterelor de acces în oraș. Pentru navetiștii de pe traseul 203, suplimentarea din 12 octombrie înseamnă o capacitate mai mare de transport, în timp ce reducerea întârzierilor va depinde în continuare de fluidizarea circulației în Bucium. Daniel BACIU