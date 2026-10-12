* Opera Națională Română din Iași propune, între 13 și 18 octombrie, trei întâlniri cu muzica și dansul * ieșenii sunt așteptați la un concert la Palatul Culturii, un balet pentru copii și revenirea spectacolului „Indiile galante”, în regia lui Andrei Șerban

Săptămâna culturală ieșeană aduce pe afișul Operei Naționale Române trei evenimente cu formule artistice diferite. Publicul este invitat să descopere farmecul muzicii într-un spațiu istoric, universul poveștilor dansate și spectaculozitatea operei baroce franceze.

Concert la Palat, într-unul dintre spațiile emblematice ale Iașului

Primul eveniment este programat marți, 13 octombrie, de la ora 18:30, în Holul de Onoare al Palatului Culturii. „Concert la Palat”, proiect devenit o tradiție în activitatea instituției lirice ieșene, aduce muzica într-un cadru diferit de cel al scenei clasice.

Formatul propune o experiență artistică în care apropierea dintre interpreți și spectatori contribuie la atmosfera evenimentului. Monumentalitatea Palatului Culturii completează întâlnirea cu muzica, transformând concertul într-un reper al agendei culturale locale.

„Zâna păpușilor”, o întâlnire a copiilor cu lumea baletului

Sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 12:00, Sala Mare va găzdui spectacolul „Zâna păpușilor”, pe muzica lui Josef Bayer.

Creat la sfârșitul secolului al XIX-lea, baletul valorifică fascinația copilăriei pentru jucăriile care prind viață. Povestea se desfășoară într-un univers al imaginației, unde mișcarea, muzica și costumele construiesc o lume plină de culoare.

Reprezentația este dedicată în special copiilor și familiilor, oferind celor mici posibilitatea de a descoperi limbajul dansului clasic. Prin ritm, expresivitate și elemente vizuale, spectacolul poate deveni una dintre primele întâlniri ale tinerilor spectatori cu arta coregrafică.

„Indiile galante”, producția lui Andrei Șerban, revine pe scena ieșeană

Duminică, 18 octombrie, de la ora 18:30, Opera Iași readuce în Sala Mare „Indiile galante” („Les Indes galantes”), de Jean-Philippe Rameau, într-o montare semnată de regizorul Andrei Șerban.

Lucrarea, prezentată pentru prima dată la Paris în 1735, este una dintre creațiile reprezentative ale teatrului muzical baroc francez. Muzica lui Rameau îmbină momentele vocale cu dansul și secvențele orchestrale, într-o construcție artistică spectaculoasă.

Montarea lui Andrei Șerban aduce în prim-plan forța vizuală și expresivitatea unei partituri care continuă să fascineze publicul la aproape trei secole de la apariție. Pentru Opera Națională Română din Iași, revenirea acestei producții reprezintă unul dintre momentele importante ale programului lunii octombrie.

Cele trei evenimente conturează o săptămână în care instituția lirică ieșeană se adresează unor categorii diferite de spectatori, de la copiii aflați la primele experiențe artistice până la iubitorii repertoriului baroc.

Maura ANGHEL