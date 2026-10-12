UAIC Iași și marile universități din România cer schimbări urgente!

Marile universități din România solicită rezolvarea rapidă a crizei politice, finanțarea corespunzătoare a educației și reformarea modului în care sunt distribuite fondurile publice. Cererile au fost formulate în cadrul reuniunii Consorțiului „Universitaria”, desfășurate la Sibiu, în perioada 8–10 octombrie 2026, la care a participat și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC).

Delegația UAIC a fost condusă de rectorul Liviu-George Maha și a inclus reprezentanți ai conducerii universitare, prorectori, conducerea studiilor doctorale, personal administrativ și reprezentantul studenților. La întâlnire au participat și reprezentanți ai altor opt universități, printre care instituții importante din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Galați și Constanța.

Universitățile cer un buget aprobat la timp

Consorțiul face apel la partidele politice să ajungă rapid la un acord pentru instalarea unui nou Guvern. Reprezentanții universităților avertizează că sistemul educațional are nevoie urgentă de rectificare bugetară, deblocarea concursurilor și adoptarea la timp a bugetului pentru 2027.

Întârzierile din anii anteriori au afectat planificarea activităților, proiectele de cercetare și dezvoltarea instituțională. Universitățile cer ca viitorul buget să răspundă nevoilor reale ale educației și cercetării.

România, mult sub media europeană la cercetare

O altă preocupare majoră o reprezintă finanțarea cercetării. Potrivit datelor invocate de Consorțiu, România a alocat în 2024 doar 0,46% din PIB pentru cercetare și dezvoltare, față de media UE de 2,24%.

În contextul negocierilor pentru bugetul european 2028–2034 și viitorul program de cercetare FP10, universitățile cer autorităților să consulte experții din mediul academic și să susțină obținerea unor fonduri suficiente pentru cercetare, inovare și transfer tehnologic.

Consorțiul salută lansarea programului „Centre de Excelență” și solicită ca finanțarea să fie acordată în continuare pe baza rezultatelor și a performanței științifice.

Doctorate mai exigente și locuri bugetate repartizate echitabil

Universitățile cer criterii mai stricte pentru organizarea studiilor doctorale, care să țină cont de existența unor cercetători calificați, stabili și angajați în instituție, precum și de infrastructura disponibilă.

Consorțiul vrea și reguli transparente pentru distribuirea locurilor finanțate de la buget la licență, masterat și doctorat, inclusiv redistribuirea locurilor neocupate către universitățile performante.

Pentru finanțarea suplimentară din 2027, propunerea este ca 50% din fonduri să fie repartizate în funcție de numărul studenților bugetați, iar restul de 50% în funcție de numărul cadrelor didactice și de cercetare angajate cu normă întreagă.

Burse, cămine și salarii

Lista solicitărilor include clarificarea criteriilor medicale pentru acordarea burselor sociale, finanțarea centrelor de consiliere și orientare în carieră și majorarea subvențiilor pentru cămine și cantine. Reprezentanții universităților cer, de asemenea, salarii echitabile pentru personalul din educație și consultarea mediului academic în reformarea programelor de formare a profesorilor.

Concluziile reuniunii de la Sibiu vizează schimbări importante pentru învățământul superior, de la finanțare și evaluarea cercetării până la sprijinul acordat studenților. Aplicarea propunerilor depinde însă de deciziile autorităților competente. Carmen DEACONU