UMB a descins pe A8! Zeci de utilaje au apărut pe lotul Leghin - Moțca

Mișcare pe unul dintre tronsoanele așteptate ale Autostrăzii Unirii A8! UMB a mobilizat zeci de utilaje și echipamente pe lotul Leghin - Moțca, unde au început să se vadă activități în mai multe puncte ale șantierului. Excavatoare, buldozere, camioane și instalații pentru forarea piloților au fost observate în teren, însă entuziasmul mobilizării vine la pachet cu o întrebare esențială: vor exista suficienți bani pentru ca autostrada să fie dusă la capăt într-un termen rezonabil?

Situația a fost prezentată de activistul civic Cătălin Urtoi, fost membru în Consiliul de Administrație al CNIR, care a vizitat recent tronsonul și a remarcat activități atât la lucrările de artă, cât și la terasamente.

Utilaje pentru piloți forați, în zona Leghin

În apropierea localității Leghin au fost aduse instalații de tip Kelly, folosite pentru forarea piloților, precum și carcasele din oțel-beton necesare realizării acestora. Sunt lucrări pregătitoare importante pentru structurile care vor susține viitoarele construcții de pe traseu.

O altă organizare de șantier a fost amenajată în zona Humulești, unde se află zeci de camioane, excavatoare și buldozere. Mobilizarea permite desfășurarea activităților în mai multe puncte, în funcție de etapele de execuție.

În cursul săptămânii trecute au fost observate săpături pentru lucrările de artă, operațiuni de forare a piloților și lucrări de terasamente. Acestea includ îndepărtarea stratului de pământ vegetal și pregătirea platformei pe care va fi construită autostrada.

Avertismentul lui Cătălin Urtoi: fără bani, mobilizarea nu este suficientă

Dincolo de utilajele aduse în teren și de activitatea din șantier, finanțarea rămâne punctul sensibil al proiectului. Cătălin Urtoi atrage atenția că asigurarea fondurilor este decisivă pentru respectarea calendarului de execuție. „Important este acum asigurarea finanțării astfel încât acest lot să fie finalizat într-un termen rezonabil”, a transmis acesta.

Mesajul vine într-un moment în care ritmul de lucru și continuitatea finanțării sunt esențiale pentru ca proiectele mari de infrastructură să nu fie încetinite de lipsa resurselor.

A8, miza uriașă pentru Moldova

Lotul Leghin - Moțca face parte din Autostrada Unirii A8, proiectul care trebuie să îmbunătățească legătura rutieră dintre Moldova și restul rețelei naționale de autostrăzi. Finalizarea tronsonului ar facilita deplasările între zona Târgu Neamț și județul Iași și ar îmbunătăți transportul de persoane și mărfuri.

Pe șantier, semnele de activitate sunt vizibile. Marea provocare rămâne însă menținerea ritmului până la final. Termenul estimat pentru 2028 depinde nu doar de mobilizarea constructorului, ci și de continuitatea finanțării.

Daniel BACIU