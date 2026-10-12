* instituția caută un furnizor de cartofi, ceapă, fasole, morcovi și alte legume pentru cantina proprie

Instituția care pregătește viitorii specialiști în agricultură intră pe piața achizițiilor publice pentru aprovizionarea cantinei. Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași a lansat o procedură de cumpărare a legumelor de toamnă, cu o valoare estimată de 148.250 de lei. Achiziția cuprinde opt categorii de produse: cartofi albi, cartofi roz sau roșii, ceapă uscată galbenă, fasole uscată, morcovi, țelină rădăcină, usturoi și varză albă. Acestea vor fi utilizate la prepararea hranei pentru studenți, cadre didactice și angajați.

Livrările se vor face la cantina universității, situată pe strada Locotenent Stoicescu nr. 1. Achiziția este organizată ca acord-cadru, ceea ce permite încheierea unor contracte subsecvente, în funcție de necesarul instituției. Cel mai mare contract subsecvent este estimat la 37.385 de lei, fără TVA, iar cel mai mic la 12.571 de lei, fără TVA. Cantitățile minime și maxime sunt stabilite în caietul de sarcini.

Prețul contează doar 40%. Ecologia și livrarea decid restul

Un detaliu important al procedurii este modul de evaluare a ofertelor. Universitatea nu va desemna câștigătorul exclusiv după cel mai mic preț. Componenta financiară reprezintă 40% din punctaj, iar restul de 60% revine criteriilor tehnice. Utilizarea vehiculelor comerciale cu emisii reduse de poluanți atmosferici valorează 20%, caracterul ecologic al produselor reprezintă alte 20%, iar termenul de livrare are aceeași pondere.

Astfel, un furnizor care propune un preț mai mic nu are automat garanția câștigării contractului. Modul în care poate demonstra îndeplinirea condițiilor tehnice devine esențial. Totodată, universitatea nu solicită garanție de participare, ceea ce elimină una dintre cheltuielile inițiale pentru firmele interesate.

O oportunitate pentru fermierii din Iași, dar fără rezervarea contractului pentru producția locală

Licitația deschide o posibilă piață de desfacere pentru producătorii agricoli și distribuitorii din județul Iași. Totuși, documentația consultată nu indică o obligație ca legumele să provină din ferme locale. Contractul este supus regulilor concurenței, iar proveniența geografică nu apare printre factorii de punctaj publicați.

O particularitate a achiziției este reunirea tuturor produselor într-un singur lot. Pentru micii agricultori specializați într-o singură cultură, această structură poate reprezenta o dificultate. Un cultivator de cartofi sau un producător de varză trebuie să poată acoperi întreaga gamă solicitată ori să găsească o formulă legală de participare alături de alți operatori economici.

Documentele disponibile confirmă valoarea globală și categoriile de produse, însă prețurile unitare și cantitățile exacte nu au putut fi verificate integral din caietul de sarcini.

Dan DIMA