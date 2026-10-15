Urtoi, acuzații dure la adresa guvernanților care blochează Autostrada Unirii

Autostrada Unirii A8 nu mai este doar o promisiune de infrastructură pentru Moldova, ci o miză de securitate pentru România și întregul flanc estic al NATO. Activistul civic Cătălin Urtoi lansează un avertisment dur privind întârzierile proiectului și acuză companiile responsabile de marile investiții rutiere și guvernele succesive că nu au înțeles importanța strategică a unei legături rapide între Moldova și Transilvania.

În centrul mesajului său se află o întrebare atribuită fostului oficial american Zbigniew Brzezinski, adresată în 2009 lui Iulian Fota, fost consilier prezidențial pentru securitate națională: „Sunteți dispuși să distrugeți Iașul pentru a apăra România?”

Întrebarea, evocată într-un material preluat din Defense România, capătă o semnificație aparte în contextul războiului din Ucraina și al preocupărilor privind securitatea Europei de Est.

A8, autostrada cu miză militară majoră

Potrivit lui Cătălin Urtoi, Autostrada A7 contribuie la mobilitatea și sprijinul logistic pentru Ucraina în actualul context regional. Însă, într-un scenariu extrem în care Rusia ar ocupa Ucraina și ar amenința teritoriul României, A8 ar putea deveni o arteră esențială pentru deplasarea rapidă a trupelor și tehnicii militare de la vest la est.

O legătură rutieră modernă peste Carpați ar putea facilita întărirea flancului estic al NATO și ar îmbunătăți mobilitatea logistică într-o regiune aflată în prima linie a preocupărilor de securitate europene.

Acesta este argumentul central al lui Urtoi: A8 trebuie privită nu doar ca o investiție economică, ci și ca parte a infrastructurii strategice de care România ar putea avea nevoie într-o situație de criză.

2030–2032, termenul cerut pentru Autostrada Unirii

Cătălin Urtoi solicită o finanțare predictibilă și semnarea tuturor contractelor necesare, astfel încât Autostrada Unirii să poată fi finalizată în intervalul 2030–2032.

El critică întârzierile și lipsa de continuitate în derularea proiectului, indicând responsabilitatea companiilor CNAIR și CNIR, a guvernelor și a miniștrilor care gestionează transporturile și finanțele.

Mesajul său devine deosebit de dur la adresa celor care, în opinia sa, nu înțeleg dimensiunea strategică a proiectului. Urtoi afirmă că acești responsabili pot fi considerați „trădători de țară”, o acuzație politică extremă prin care își exprimă nemulțumirea față de ritmul în care avansează autostrada.

Dincolo de tonul tranșant, miza ridicată de acesta rămâne una esențială pentru Moldova: conectarea regiunii la Transilvania, reducerea izolării infrastructurale și crearea unei rute care ar putea avea atât beneficii economice, cât și relevanță pentru apărarea națională.

„Viitorul se construiește acum, viitorul nu se așteaptă!” este concluzia lui Cătălin Urtoi, care cere accelerarea proiectului A8 și asumarea unei strategii pe termen lung pentru infrastructura României. Daniel BACIU