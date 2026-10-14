Valori uriașe la alcooltest, în județul Iași

Trei șoferi au intrat în vizorul polițiștilor ieșeni, după ce au fost depistați în trafic în situații care le pot aduce dosare penale. Doi bărbați au fost prinși la volan după ce consumaseră alcool, iar un al treilea conducea deși avea permisul suspendat.

Cea mai mare valoare înregistrată la alcooltest a fost de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul unui bărbat de 34 de ani, oprit de polițiștii din Hârlău în dimineața zilei de 14 octombrie.

Potrivit polițiștilor, autoturismul circula pe drumul comunal DC 150, dinspre localitatea Pârcovaci către orașul Hârlău. Întrucât șoferul emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o valoare ridicată. Ulterior, bărbatul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Tot pe 14 octombrie, un alt conducător auto, în vârstă de 35 de ani, a fost oprit de polițiștii Biroului Rutier Iași pe bulevardul Socola, în timp ce se deplasa către strada Palat. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Și în acest caz, șoferul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge. Rezultatele analizelor urmează să stabilească alcoolemia, iar cercetările continuă pentru clarificarea situației.

Prins la volan cu permisul suspendat

Un alt caz a fost înregistrat pe 13 octombrie, în orașul Târgu Frumos. Polițiștii au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Petru Rareș și au identificat la volan un bărbat de 39 de ani.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că acesta avea permisul de conducere suspendat. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În toate cele trei situații, polițiștii continuă cercetările conform competențelor legale. Andrei TURCU