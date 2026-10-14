Zece tineri au fost premiaţi de ÎPS Teofan, după slujba liturgică de Hramul Sfintei Parascheva

* Ei fac parte dintr-un grup de 24 de elevi, studenţi, masteranzi şi doctoranzi selectaţi în cadrul noului Program Educaţional „Bursierii Sfintei Parascheva”, iniţiat de Arhiepiscopia Iaşilor prin Fiideajutor.ro - Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Cei zece vor primi, timp de un an, burse lunare cuprinse între 2.000 şi 4.000 de lei, pentru a-şi continua studiile şi pentru a-şi dezvolta potenţialul. „Programul Sfintei Parascheva este un proiect prin care Arhiepiscopia Iaşilor doreşte să contribuie la dezvoltarea educaţională a performanţei tinerilor deosebiţi, care au reuşite în diferite domenii de studiu. Este un proiect care până anul acesta a funcţionat într-un program tot de susţinere a educaţiei dar, din 2026, cu binecuvântarea ÎPS Teofan, îşi propune să susţină în mod deosebit performanţa în educaţie”, a spus preotul Cosmin Brânză, coordonatorul programului "Bursierii Sfintei Parascheva".

Iniţial s-au înscris 36 de elevi, studenţi, masteranzi şi doctoranzi. Bursele sunt oferite prin generozitatea unor companii din Botoşani, Neamţ şi Iaşi, dar şi a celor care au donat prin platforma fiideajutor.ro. „Dacă ar fi fost după membrii Comisiei de selecţie toţi cei 36 înscrişi ar fi intrat în programul de burse de excelenţă. Selecţia s-a făcut în primul rând raportat la bugetul obţinut din strângere de fonduri. Sunt burse consistente, şi a trebuit să alegem 24 bursieri. Bursele au diferite valori. Elevilor li se va oferi lunar 2000 de lei, pentru studenţi şi masteranzi câte 3.000 lei lunar, iar pentru doctoranzi 4.000 lei lunar”, a spus preotul Cosmin Brânză.

Persoanele fizice şi companiile care doresc să se alăture acestei iniţiative pot contribui la fondul de burse prin donaţii şi sponsorizări, inclusiv prin mecanismul Formularului 177.

Robert Capotă este doctorand în anul IV la Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, unde desfăşoară cercetări în domeniul microbiologiei şi imunologiei. El este premiat la nivel naţional pentru activitatea sa ştiinţifică, şi ercetează metode inovatoare de prevenire şi combatere a bolilor infecţioase prin utilizarea anticorpilor extraşi din gălbenuşul de ou. Tânărul îşi doreşte să îşi continue specializarea printr-un program de masterat în medicina animală de precizie, la Universitatea de Medicină Veterinară din Viena. „În mod obişnuit, oul conţine cantităţi semnificative de anticorpi. Ne dorim să înţelegem modul în care putem prelucra aceşti anticorpi astfel încât ei să funcţioneze în interesul nostru, adică să poată fi folosiţi pentru prevenţia, diagnosticul sau chiar tratamentul anumitor boli infecţioase care afectează atât omul cât şi animalele. În momentul de faţă de concentrăm pe bacteriile şi fungii rezistenţi la antibiotice şi antifungice. Ne dorim să dezvoltăm această tehnologie ca o alternativă la utilizarea antibioticelor. Ştim cu toţii de fenomenul rezistenţei la antibiotice, care e o problemă semnificativă în medicina modernă”, a povestit Robert Capotă.

Veronica Horopciuc este masterandă în anul al II-lea la Facultatea de Matematică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Parcursul său academic se distinge printr-o consecvenţă rar întâlnită: a obţinut media 10 la examenul de bacalaureat, media 10 în fiecare an al studiilor de licenţă în matematică şi nota 10 la examenul de licenţă. Performanţa a continuat şi la masterat, primul an fiind încheiat tot cu media generală 10.

„Să fac parte din programul Bursierii Sfintei Parascheva a fost o mare bucurie, o mare confirmare că o persoană se poate realiza prin disciplină şi studiu, mai ales că trăim într-o societate în care se spune tot mai des că nu este nevoie să înveţi, nu este nevoie de o facultate, pentru a reuşi în viaţă. Acest program vine să îi încurajeze şi pe ceilalţi tineri”, a spus Veronica Horopciuc.

Elevă în clasa a XI-a la Colegiul Naţional din Iaşi, Alexandra Mihaela Aramă se numără printre cei mai promiţători tineri pasionaţi de geografie. În anul 2026, a obţinut medalia de aur la Olimpiada Europeană de Geografie, o performanţă care i-a confirmat pregătirea la nivel internaţional.

Alexia Rodica Nemţeanu este elevă în clasa a X-a la Liceul „Miron Costin” din Paşcani. A încheiat primul an de liceu cu media generală 10 şi se remarcă prin numeroase participări şi premii obţinute la concursuri judeţene şi naţionale de limba şi literatura română.

Elisa Gabriela Todirişcă este elevă în clasa a XII-a la Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din Vorona, judeţul Botoşani, Elisa Gabriela Todirişcă a încheiat ultimul an şcolar cu media generală 10.

Alexandra Ioana Şerban este elevă în clasa a XI-a la Liceul „Miron Costin” din Paşcani. A absolvit primii doi ani de liceu cu media generală 10, demonstrând consecvenţă şi seriozitate în pregătirea şcolară.

Surorile gemene Miruna-Elena şi Ana-Maria Corduneanu sunt eleve în clasa a XII-a la Colegiul „Mihai Eminescu” din Botoşani. Ele împărtăşesc nu doar pasiunea pentru tehnologie, ci şi rezultate şcolare de excepţie: ambele au încheiat anul şcolar cu media generală 10. În plus, au obţinut performanţe internaţionale la concursuri de robotică.

Alexandra Mariţencu este studentă în anul al III-lea la Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi şi are un palmares remarcabil în interpretarea pianistică, tânăra a obţinut numeroase premii la concursuri naţionale şi internaţionale de muzică.

Mihai Ilinca este student în anul al II-lea la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi, specializarea Teologie Pastorală. S-a remarcat prin rezultate deosebite la Olimpiada Naţională de Limbi Clasice. A reprezentat România la două ediţii consecutive ale Olimpiadei Internaţionale de Latină.

Laura RADU