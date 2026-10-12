Zeci de mii de credincioși au umplut străzile Iașului! „Calea Sfinților”, procesiune impresionantă la Hramul Sfintei Parascheva

Iașul a trăit o seară de o emoție aparte! Peste 30.000 de credincioși au participat duminică seară, 11 octombrie, la tradiționala procesiune „Calea Sfinților”, unul dintre cele mai importante momente ale Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Preoți și pelerini au însoțit pe străzile orașului racla cu moaștele Ocrotitoarei Moldovei, alături de cea care adăpostește moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria Neamț.

Procesiunea a transformat centrul Iașului într-un impresionant culoar al rugăciunii, în care mii de oameni s-au adunat pentru a lua parte la evenimentul religios. Cele două racle au fost purtate pe traseul tradițional, iar la final au fost așezate în baldachinul special amenajat în curtea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Teofan, a vorbit despre rolul sfinților în viața credincioșilor, evidențiind puterea rugăciunii, răbdarea și capacitatea Sfintei Parascheva de a purta în rugăciunile sale suferința oamenilor. Ierarhul i-a îndemnat pe pelerini să plece spre casele lor cu bucuria întâlnirii spirituale și cu credința că Dumnezeu este prezent în viața lor.

Între timp, pelerinajul continuă să atragă mulțimi impresionante. Potrivit datelor comunicate luni dimineață, peste 125.000 de persoane trecuseră deja pe la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, iar alte câteva mii așteptau să ajungă la închinare.

Cele două racle vor rămâne în baldachin până joi dimineață, pentru a permite cât mai multor credincioși să se închine. După aglomerația din zilele precedente, pe cele două splaiuri ale Bahluiului nu mai sunt pelerini, iar circulația rutieră a fost redeschisă.

Pelerinajul de la Iași continuă până pe 15 octombrie, iar organizatorii estimează că aproximativ 300.000 de credincioși vor participa la manifestările religioase din acest an.

Carmen DEACONU