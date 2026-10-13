Zeci de mii de sarmale pentru pelerinii Sfintei Parascheva! Meniul de post domină în acest an

Mobilizare impresionantă la Iași pentru miile de credincioși veniți din toate colțurile țării la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva! Aproximativ 60.000 de sarmale sunt pregătite pentru tradiționala „Masă a Pelerinilor”, iar surpriza din acest an este că cele mai multe vor fi de post.

Organizatorii se pregătesc să ofere hrană oamenilor care au stat ore întregi la rând pentru a se închina la moaștele ocrotitoarei Moldovei.

Bucătarii de la Cantina de Ajutor Social și din centrele pentru vârstnici ale Primăriei Iași lucrează încă de la primele ore ale dimineții pentru pregătirea mesei destinate pelerinilor. Aproape 25.000 de sarmale vor fi realizate de aceste unități, în timp ce restul vor fi asigurate de restaurantele din oraș care s-au alăturat acțiunii caritabile.

Spre deosebire de alți ani, meniul de post ocupă locul principal, sarmalele cu carne urmând să fie pregătite în cantități mai mici. Alegerea vine în contextul manifestărilor religioase dedicate Sfintei Parascheva, când numeroși credincioși țin post și participă la slujbele organizate la Iași.

Cozonac, apă și vin pentru cei veniți la pelerinaj

Pe lângă sarmale, pelerinii vor primi cozonac, apă și vin. Masa este gândită ca un gest de sprijin pentru oamenii care au înfruntat frigul, oboseala și cozile uriașe pentru a ajunge la racla Sfintei Cuvioase Parascheva.

Organizatorii se așteaptă însă la aglomerație în zona de distribuire a hranei și le recomandă participanților să dea dovadă de răbdare.

În fiecare an, hramul Sfintei Parascheva transformă Iașul într-unul dintre cele mai importante centre de pelerinaj din România.

Dincolo de slujbe și de numărul mare de credincioși, „Masa Pelerinilor” rămâne una dintre acțiunile prin care comunitatea locală încearcă să le ofere sprijin celor veniți să se roage la Iași. Carmen DEACONU