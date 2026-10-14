Ziua Sfintei Parascheva. Cozi de cinci kilometri și așteptare de 14 ore

* Sfânta Liturghie dedicată Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva va fi oficiată astăzi de la ora 9 de un sobor de 12 ierarhi, condus de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Teofan * la slujbă participă mitropoliți, arhiepiscopi și episcopi din România și din alte țări

Iașul este în centrul uneia dintre cele mai mari sărbători religioase ale anului. Mii de credincioși au venit din țară și din străinătate pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Miercuri dimineață, peste 20.000 de persoane așteptau la rând, iar timpul estimat până la raclă ajunsese la 14 ore, iar coada se întindea pe o distanță de aproximativ 5 kilometri. De la începutul pelerinajului, aproximativ 180.000 de persoane trecuseră deja pe la baldachinul din curtea Mitropoliei.

Sfânta Liturghie, de la ora 9:00

Punctul central al sărbătorii este Sfânta Liturghie dedicată Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, oficiată de la ora 9:00 de un sobor de 12 ierarhi, condus de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Teofan. La slujbă participă mitropoliți, arhiepiscopi și episcopi din România și din alte țări.

Credincioșii pot urmări ceremonia de pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt și de pe Esplanada Teatrului Național, unde au fost amenajate mii de locuri. Ecrane de mari dimensiuni permit și celor aflați la coadă să urmărească desfășurarea slujbei.

Ca în fiecare an, după încheierea Sfintei Liturghii, pelerinii veniți de departe vor primi masa tradițională. Organizatorii au pregătit 60.000 de porții de mâncare, cu sprijinul a 40 de firme de catering din Iași, Neamț și Botoșani.

Amenzi după un incident la coadă

Pelerinajul nu a fost lipsit de incidente. Mai multe persoane au încercat să depășească rândul, părăsind culoarul destinat credincioșilor. Potrivit Jandarmeriei, acestea au devenit recalcitrante, iar forțele de ordine au intervenit. Patru persoane au fost sancționate pentru provocarea sau participarea la scandal, amenzile totalizând 900 de lei.

Pentru gestionarea fluxului mare de oameni, la Iași au fost mobilizați jandarmi din mai multe județe.

Sărbătorile Iașului continuă și cu evenimente oficiale: la ora 17:00, la sediul Primăriei, sunt programate semnarea acordurilor de înfrățire cu Odesa, din Ucraina, și Soroca, din Republica Moldova. Carmen DEACONU