Iașul va avea, la final de iunie, trei zile în care tradiția va coborî în plin centru, printre trecători, turiști, familii, comercianți și oameni veniți să caute, măcar pentru câteva ore, ceva din România veche. Târgul „RomânIA Autentică”, organizat de Primărie, va aduce pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt un târg dedicat iei, meșteșugurilor și obiectelor inspirate din cultura populară, iar pe 27 iunie este programat și un spectacol folcloric.

Evenimentul vine într-un moment în care tradiția nu mai stă doar în muzee, lăzi de zestre sau albume de familie. Ia a devenit produs, imagine, brand, cadou, ținută de sărbătoare, marfă de târg și conținut pentru rețelele sociale. În jurul ei s-a format o întreagă piață: creatori, comercianți, ateliere, mici afaceri, reinterpretări moderne și obiecte vândute sub eticheta generos folosită a autenticului.

Pentru Iași, un astfel de festival înseamnă vizibilitate și animație urbană. Pentru comercianți, înseamnă vad bun, într-un loc prin care trec zilnic mii de oameni. Pentru meșteri, poate fi o șansă reală de a-și duce munca în fața publicului.

Autenticul nu se strigă, se dovedește

„RomânIA Autentică” are șansa de a fi mai mult decât un decor frumos de weekend. Poate deveni o întâlnire reală cu oamenii care țin tradiția în viață: femei care cos, meșteri care lucrează lemnul, artiști populari, creatori care cunosc semnele, simbolurile și răbdarea din spatele unui obiect făcut bine.

Autenticul nu stă doar în motive florale, ii albe și cântece populare puse pe scenă. Autenticul se vede în sursă, în poveste, în calitatea obiectului, în respectul față de meșteșug și în felul în care publicul este invitat să înțeleagă, nu doar să cumpere.

Între 26 și 28 iunie, Iașul își scoate tradiția la vânzare în centrul orașului.

Dan DIMA