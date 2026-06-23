„Cucuteni 5000” - Iașul devine capitala ceramicii tradiționale

* din Horezu, Marginea, Corund, Baia Mare, Obârșa sau Galați, până la centrele din Satu Mare, Bihor, Olt, Teleorman sau Bistrița-Năsăud, harta olăritului românesc se reunește spectaculos la Iași * la această ediție aniversară se adaugă și meșteri din Republica Moldova și Ucraina

Între 26 și 28 iunie 2026, Parcul Copou din Iași se transformă într-un veritabil muzeu viu al ceramicii tradiționale, odată cu deschiderea celei de-a 56-a ediții a Târgului de ceramică „Cucuteni 5000” - un eveniment care depășește granițele unui simplu târg și devine, an de an, o demonstrație de patrimoniu cultural în mișcare.

Sub cerul Iașului, meșteri olari și ceramiști din cele mai importante centre tradiționale ale României, Republicii Moldova și Ucrainei își aduc lucrările făurite manual, într-o expoziție vie în care lutul, focul și răbdarea se transformă în identitate culturală. Fiecare vas, fiecare motiv decorativ spune o poveste veche de secole, dar încă vie în mâinile celor peste 60 de participanți confirmați.

Din Horezu, Marginea, Corund, Baia Mare, Obârșa sau Galați, până la centrele din Satu Mare, Bihor, Olt, Teleorman sau Bistrița-Năsăud, harta olăritului românesc se reunește spectaculos la Iași. La această ediție aniversară se adaugă și meșteri din Republica Moldova și Ucraina, completând un tablou regional al ceramicii tradiționale din spațiul est-european.

Evenimentul nu este doar o expoziție, ci și o demonstrație vie: vizitatorii vor putea vedea cum ia naștere lutul pe roata olarului, cum se transformă sub mâinile meșterilor și cum tehnici vechi de generații continuă să fie transmise mai departe, fără întrerupere.

Organizatorii — Consiliul Județean Iași, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași — transformă Copoul într-un spațiu în care tradiția nu este doar expusă, ci trăită.

Într-o epocă dominată de producție industrială și uniformizare, „Cucuteni 5000” rămâne una dintre puținele scene unde imperfecțiunea artistică devine valoare, iar obiectul lucrat manual își recapătă statutul de simbol cultural. Carmen DEACONU