„La pescuit în sufragerie”, ultimul spectacol-lectură din stagiunea Naționalului ieșean

Ultimul spectacol-lectură din stagiunea Teatrului Național Iași va avea loc luni, 29 iunie, ora 19:00, la Teatru³. Piesa „La pescuit în sufragerie” este scrisă de Diana Manole, dramaturg stabilit în Canada din anul 2000, absolventă a Universităţii Bucureşti, secţia Filologie, şi a Universităţii Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, secţia Regie de teatru, clasa Tudor Mărăscu. Regia spectacolului-lectură îi aparține lui Ion Sapdaru, iar din distribuție fac parte actorii: Dumitru Năstrușnicu, Radu Homiceanu, Robert Agape, Anne Marie Chertic. Publicul beneficiază de intrare liberă.

Textul a fost desemnat câștigătorul acestei luni, în cadrul concursului de dramaturgie românească „Lecturi³”, un proiect aflat la cea de-a șaptea ediție, inițiat de Teatrul Național Iași în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași și revista „Alecart”.

„M-am gândit de multe ori la singurătatea celor care, precum părinții mei, au emigrat în Canada după pensionare, adesea pentru a ajuta la creșterea nepoților. Din cauza vârstei înaintate, multora le-a fost imposibil să învețe limba engleză și s-au trezit izolați într-o închisoare lingvistică. Chiar și mersul la cumpărături este adesea o încercare dificilă, pentru că nu pot comunica, în timp ce propriii lor copii adulți sunt ocupați cu serviciul și cu viața de fiecare zi”, a spus Diana Manole. Personajele tragicomediei sunt puse de Diana Manole exact în această situație, în Toronto, în timpul pandemiei de COVID-19: „Anton și Martin sunt doi pensionari de origine română care s-au întâlnit prin intermediul unui anunț postat pe internet, încercând să lege o prietenie care să îi ajute să facă față izolării preventive impuse de guvern.

În cazul lui Anton, conflictul obișnuit dintre generații este amplificat de diferențele culturale. Deși pandemia le-a agravat singurătatea, am încercat să scot în evidență partea amuzantă a relației dintre cei doi, un inginer și un poet suprarealist, care dezvoltă o prietenie uneori absurdă, dar absolut sinceră, culminând cu un deznodământ surprinzător”.

În România, Diana Manole a publicat patru piese de teatru premiate, printre care „Copilul care nu voia să se nască” (Premiul pentru debut în dramă, Uniunea Scriitorilor Români) și „Revoluția textilă” (Premiul II la Concursul de comedie românească, Teatrul de Comedie, București). Piesele ei au fost montate sau au avut spectacole-lectură în Canada, la Alumnae Theatre (Toronto), The Canadian Stage Company (Toronto), MT Space (Kitchener), Sarasvati Productions (Winnipeg), Universitatea din Toronto şi National Art Centre/Broken English Theatre Company (Ottawa).

Maura ANGHEL