Evaluarea Națională la Iași. 6500 de elevi dau Matematica
Cât te costă să devii șofer la Iași
Micii actori din Iași, în festival la Buhuși
Cât plătesc ieșenii ca să se trateze cu vibrații
Manichiură simplă sau cu gel? Ce alegem vara
Bani UE pentru fermieri. Cine primește ajutorul de secetă
Filme noi la Cinema Ateneu Iași. Programul 26 iunie-1 iulie
Chiriaș la stat: cât costă o locuință publică, la Iași
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova Accident cumplit la Răchiteni!

Accident cumplit la Răchiteni!

Accident cumplit la Răchiteni!

* un autoturism s-a izbit de un TIR, o persoană este încarcerată și posibil decedată

Un grav accident rutier s-a produs în urmă cu puțin timp în localitatea Răchiteni, unde un autoturism și un TIR au fost implicate într-o coliziune violentă. Primele informații indică faptul că în urma impactului extrem de puternic, o persoană aflată în autoturism a rămas încarcerată între fiarele contorsionate ale vehiculului și este posibil să fi decedat.

La fața locului a fost declanșată o intervenție de urgență, fiind mobilizate forțe importante din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos. Salvatorii au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), cu un efectiv total de nouă subofițeri și un ofițer.

Misiunea salvatorilor este una contracronometru, aceștia încercând să ajungă la victima prinsă în autoturism și să stabilească starea acesteia. Impactul a fost atât de violent încât mașina a suferit avarii majore, transformând intervenția într-una extrem de dificilă.

Revenim cu amănunte.

 Andrei TURCU

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri