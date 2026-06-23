Bilanțul unei zile de testări alcoolscopice, la Iași: 27 de șoferi au dat „pozitiv”

* 22 conducători auto au înregistrat valori sub 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, 5 conducători auto au depășit pragul de 0,40 mg/l, situație ce intră deja în sfera răspunderii penale, iar alte două persoane au refuzat recoltarea de probe biologice, un gest care atrage, de regulă, consecințe legale severe

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au desfășurat, în perioada 15–21 iunie, o amplă serie de acțiuni în trafic, integrate în operațiunea europeană ROADPOL „Alcohol & Drugs”, menită să reducă drastic numărul șoferilor care se urcă la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Punctul culminant al acțiunilor a fost ziua de 19 iunie, când a avut loc „Alcohol & Drugs Marathon”, o intervenție de 24 de ore cu filtre rutiere intensificate și verificări extinse în tot județul.

În total, polițiștii au verificat 2.351 de autovehicule și au efectuat 2.025 de testări alcoolscopice. Rezultatele nu au întârziat să apară: 22 de șoferi au înregistrat valori sub 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, în timp ce 5 conducători auto au depășit pragul de 0,40 mg/l, situație ce intră deja în sfera răspunderii penale. Alte două persoane au refuzat recoltarea de probe biologice, un gest care atrage, de regulă, consecințe legale severe.

Și în cadrul operațiunii-maraton din 19 iunie, polițiștii au continuat verificările, controlând 369 de autovehicule și efectuând 323 de testări alcoolscopice, dintre care două au indicat prezența alcoolului în aerul expirat.

Autoritățile transmit un mesaj ferm către șoferi: consumul de alcool sau substanțe psihoactive la volan rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, iar toleranța poliției este zero în astfel de cazuri.

În același timp, conducătorii auto sunt îndemnați să adopte un comportament responsabil în trafic, să respecte limitele de viteză, să evite distragerile la volan și să nu ignore regulile de circulație, considerate esențiale pentru siguranța tuturor participanților la trafic. Andrei TURCU