Captură surpriză în Iași: autoturism de peste 62.000 de lei, urmărit internațional

O descoperire spectaculoasă a avut loc în județul Iași, unde polițiștii de frontieră au pus mâna pe un autoturism căutat de autoritățile din Norvegia și dat în urmărire internațională pentru confiscare. Vehiculul, evaluat la aproximativ 62.400 de lei, a fost depistat în cadrul unei misiuni desfășurate de polițiștii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași.

Totul s-a petrecut în dimineața zilei de 20 iunie, în jurul orei 10, când oamenii legii au identificat pe raza județului un autoturism care a ridicat suspiciuni cu privire la situația sa juridică. Verificările efectuate ulterior au scos la iveală un detaliu surprinzător: mașina figura în bazele de date internaționale ca bun căutat pentru confiscare, în urma unei alerte emise de autoritățile norvegiene.

Descoperirea a declanșat imediat procedurile legale, iar autoturismul a fost indisponibilizat și transportat la sediul instituției pentru continuarea verificărilor. În paralel, polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de încredere.

Ancheta este în plină desfășurare, iar oamenii legii încearcă acum să stabilească exact cum a ajuns autoturismul pe teritoriul României și cine sunt persoanele implicate în acest caz. La finalizarea cercetărilor, autoritățile vor dispune măsurile legale care se impun. Andrei TURCU