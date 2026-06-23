Cât plătesc ieșenii ca să se trateze cu vibrații

Ieșenii care caută soluții în afara medicinei clasice pot găsi, în cabinete, clinici și studiouri de wellness, terapii prezentate drept „vibraționale”. Prețurile afișate public variază între 100 și 250 lei pentru o ședință, însă promisiunea de vindecare rămâne cea mai sensibilă parte a acestei piețe.

Medicina vibrațională a intrat discret, dar vizibil, pe piața serviciilor de sănătate și wellness din Iași. Nu apare întotdeauna sub aceeași denumire. Uneori se numește biorezonanță, alteori Reiki, bioenergie, terapie prin sunet, boluri tibetane, gong bath, terapie craniosacrală sau echilibrare energetică.

În spatele acestor formule se află aceeași idee generală: corpul ar avea o anumită frecvență sau un câmp energetic, iar boala, stresul sau dezechilibrul emoțional ar putea fi corectate prin sunet, atingere, aparate speciale sau tehnici de relaxare. Pentru oamenii obosiți, anxioși sau dezamăgiți de drumurile prin cabinete medicale, promisiunea sună simplu: te întinzi, asculți, respiri, iar corpul „se reglează”.

La Iași, tarifele afișate public arată că această zonă nu mai este doar una de nișă. La HermaMed Center, biorezonanța magnetică apare în lista de tarife cu 100 lei pentru monitorizare. Pe platforma Docbook, o evaluare prin biorezonanță magnetică la aceeași clinică este listată tot la 100 lei. În zona terapiilor energetice, o listare din Iași pentru medicină alternativă afișează 100 RON pentru ședințe de Reiki, Theta Healing, terapie angelică sau consiliere combinată cu terapie. Un alt cabinet care promovează ședințe Reiki pentru București sau Iași afișează un tarif de 250 lei pentru o ședință de 45–60 de minute. Terapia prin sunet are, la rândul ei, propria piață. Un eveniment de Tibetan Sound Healing, cu boluri tibetane și gong, a fost promovat cu o contribuție de 120 lei. În zona retreaturilor, unde terapia prin sunet este combinată cu respirație, meditație și activități de dezvoltare personală, costurile pot urca la câteva sute de lei.

Între relaxare și tratament

Problema nu este că oamenii caută metode de relaxare. Stresul, oboseala, bolile cronice și anxietatea fac parte din viața multor familii, iar nevoia de liniște este reală. O ședință cu boluri tibetane, o sesiune Reiki sau o tehnică de respirație pot oferi confort, pauză, senzație de calm și atenție personală. Problema apare atunci când relaxarea este vândută ca vindecare. Medicina vibrațională nu poate fi prezentată responsabil ca tratament pentru cancer, diabet, boli cardiovasculare, afecțiuni autoimune, boli neurologice sau tulburări psihice severe. Asta nu înseamnă că toate aceste practici trebuie respinse la pachet. În medicina integrativă, terapiile complementare pot fi folosite pentru reducerea stresului, a anxietății, a durerii percepute sau a oboselii, dar numai alături de tratamentele medicale, nu în locul lor.

Ce cumpără, de fapt, ieșenii

Pentru 100, 120 sau 250 lei, un client cumpără timp, atenție, ritual, liniște și o promisiune de echilibru. Uneori, asta poate fi suficient pentru cineva care are nevoie de relaxare. Dar nu este același lucru cu un diagnostic, cu o analiză medicală sau cu un tratament dovedit.

De aceea, diferența trebuie spusă limpede: una este să mergi la o ședință de terapie prin sunet pentru calm și odihnă, alta este să crezi că vibrațiile pot înlocui medicul. Prima alegere ține de wellness. A doua poate deveni periculoasă.

În final, piața terapiilor vibraționale din Iași vorbește nu doar despre modă, ci și despre vulnerabilitate. Oamenii caută soluții mai blânde, mai rapide, mai puțin reci decât medicina de cabinet. Dar sănătatea nu se poate construi doar pe frecvențe, boluri și promisiuni. Înainte de vibrații, rămân diagnosticul corect, medicul, analizele și tratamentul verificat.

Teona SOARE