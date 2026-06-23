Chiriaș la stat: cât costă o locuință publică, la Iași

Iașul are o piață imobiliară tot mai apăsătoare pentru chiriași, dar și un fond public de locuințe care funcționează după alte reguli decât piața liberă. Potrivit documentelor publice ale municipalității, fondul locativ aflat în proprietatea sau administrarea Municipiului Iași este format din 1546 de locuințe. Dintre acestea, 673 sunt locuințe sociale, 605 sunt locuințe convenabile, iar 268 sunt locuințe de tip ANL. Cea mai mare categorie este cea a locuințelor sociale, destinate persoanelor și familiilor cu venituri reduse. Urmează locuințele convenabile, adică acele spații care asigură condițiile minimale de trai prevăzute de lege, fără a fi încadrate neapărat în categoria locuințelor sociale. Separat, locuințele ANL sunt destinate, în principal, tinerilor și se închiriază după reguli proprii.

Unde sunt cele mai multe locuințe publice

Cele mai vizibile concentrări de locuințe administrate de Direcția Fond Locativ sunt în zone precum Decebal, Canta, Bularga, Tudor Vladimirescu, Dacia, Alexandru cel Bun, Nicolina, Chimiei și Rediu.

Pe strada Decebal nr. 1 se află unul dintre cele mai mari imobile sociale: 104 locuințe, dintre care 100 cu o cameră și 4 cu două camere. Acolo locuiesc 329 de persoane. În Canta nr. 60B sunt 84 de camere, în care sunt cazate 163 de persoane, iar în Bularga nr. 14A sunt 53 de locuințe, cu 173 de persoane. În Tudor Vladimirescu nr. 79A locuiesc 96 de persoane.

O situație specială este în zona centrală, unde Primăria administrează 49 de imobile vechi, cu 95 de locuințe ocupate de chiriași. Multe dintre aceste clădiri sunt construite în jurul anilor 1900-1910 și ridică probleme de întreținere, siguranță și risc seismic.

Cât costă chiria la stat

Răspunsul scurt este că nu există o chirie unică. La locuințele sociale, chiria nu se stabilește ca pe piața liberă, ci în funcție de venitul familiei. Regula legală este că nivelul chiriei nu poate depăși 10% din venitul net lunar al familiei, calculat pe ultimele 12 luni. Diferența până la valoarea nominală a chiriei este acoperită de la bugetul local.

Asta înseamnă că două familii care locuiesc în spații similare pot plăti sume diferite, în funcție de venituri. Pentru o familie cu venituri foarte mici, chiria poate fi de ordinul zecilor sau sutelor de lei, nu de sute de euro, cum se întâmplă pe piața privată.

La locuințele ANL, calculul este diferit. Chiria ține cont de valoarea de investiție a imobilului, suprafața locuinței, veniturile chiriașului, vârsta acestuia și rata inflației. Pentru chiriașii care au depășit 35 de ani, în calcul intră și o cotă suplimentară prevăzută de lege.

Ce sunt locuințele convenabile

Termenul poate crea confuzie. O locuință convenabilă nu înseamnă automat o locuință foarte ieftină, ci o locuință care îndeplinește cerințele minimale de trai: spațiu pentru odihnă, igienă, prepararea hranei, educație și utilități de bază.

La Iași, locuințele convenabile reprezintă o parte importantă din fondul public: 605 din totalul de 1546 de locuințe administrate de municipalitate. Sunt diferite de locuințele sociale, unde criteriul veniturilor mici și plafonul de 10% pentru chirie sunt esențiale.

Pentru mulți ieșeni, o garsonieră sau un apartament închiriat de pe piața liberă poate însemna o povară imposibil de dus. Locuințele publice nu sunt doar o formă de ajutor social, ci și o plasă de siguranță pentru familii care altfel ar risca evacuarea, supraaglomerarea sau traiul în condiții improprii.

În 2026, Iașul are în curs de execuție 188 de locuințe sociale NZEB Plus în zona Grădinari, destinate tinerilor sub 35 de ani aflați în situații de risc. Noile apartamente nu rezolvă întreaga criză locativă, dar pot reduce presiunea pe un fond public vechi, aglomerat și insuficient.

Dan DIMA