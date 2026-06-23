Ciobanii ieșeni au încasat peste 3,1 milioane de euro!

* cei mai mulți bani – 2,8 milioane euro au ajuns la crescătorii de oi, un sector care continuă să fie unul dintre pilonii agriculturii din zonă

Județul Iași primește peste 3,12 milioane de euro prin schemele de sprijin destinate crescătorilor de ovine și caprine, potrivit datelor transmise de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Într-o perioadă în care fermierii se confruntă cu scumpiri, secetă și costuri tot mai mari de producție, banii veniți de la stat și din fonduri europene reprezintă o adevărată gură de oxigen pentru zootehnia ieșeană.

Datele oficiale arată că fermierii din județul Iași au fost autorizați la plată pentru sprijin cuplat pentru caprine - 203.474 euro, sprijin cuplat pentru ovine - 2.004.984 euro, Ajutor Național Tranzitoriu pentru caprine - 96.016 euro, Ajutor Național Tranzitoriu pentru ovine - 817.614 euro.

În total, în județ au fost autorizate plăți de peste 3,12 milioane de euro, cea mai mare parte a fondurilor mergând către crescătorii de oi, un sector care continuă să fie unul dintre pilonii agriculturii din zona Moldovei.

Mii de fermieri așteaptă încă banii

La nivel național, APIA a autorizat deja la plată aproximativ 2,38 miliarde de euro, iar peste 98% dintre fermierii care au depus cereri pentru campania 2025 au intrat în procedura de plată.

Pentru crescătorii de animale din Iași, aceste fonduri sunt esențiale. În multe exploatații, subvențiile fac diferența dintre profit și supraviețuire, mai ales după un an dificil marcat de creșterea costurilor la furaje, combustibil și energie.

Sumele autorizate demonstrează încă o dată importanța sectorului ovin și caprin din județ. În numeroase comune ieșene, creșterea oilor și caprelor rămâne una dintre principalele surse de venit pentru familiile din mediul rural.

Fermierii așteaptă acum finalizarea tuturor plăților, termenul-limită stabilit de legislația europeană fiind 30 iunie 2026. Daniel BACIU