CJ plătește 25.000 de lei pentru tabăra de la Scânteia

* proiectul vizează participarea la o tabără de creație a aproximativ 220 de copii și adolescenți cu vârste între 7 și 20 de ani, mulți dintre ei provenind din medii defavorizate, pentru care astfel de experiențe educaționale și recreative sunt rare sau inexistente

O inițiativă cu miză educațională și socială prinde consistență în județul Iași, unde Consiliul Județean se pregătește să finanțeze, cu suma de 25.000 de lei, organizarea uneia dintre cele mai ample activități de vară dedicate tinerilor din mediul rural: Tabăra de creație „Vis de vară”, ediția a X-a, desfășurată în perioada 28–30 iulie 2026 în comuna Scânteia.

Proiectul, aflat în faza de aprobare a unui acord de cooperare între județul Iași și UAT Scânteia, vizează participarea a aproximativ 220 de copii și adolescenți cu vârste între 7 și 20 de ani, mulți dintre ei provenind din medii defavorizate, pentru care astfel de experiențe educaționale și recreative sunt rare sau inexistente.

Timp de trei zile, Scânteia urmează să se transforme într-un veritabil laborator de creativitate, unde participanții vor lua parte la ateliere de arte plastice, muzică, meșteșuguri tradiționale, jocuri educative și activități culturale menite să stimuleze exprimarea liberă și dezvoltarea personală într-un cadru nonformal.

Dincolo de componenta recreativă, tabăra este gândită ca un instrument de incluziune socială, oferind acces egal la educație alternativă pentru copiii din comunități rurale, într-un context în care astfel de oportunități rămân limitate.

Consiliul Județean Iași justifică implicarea prin cadrul legal al cooperării interinstituționale, care permite finanțarea și realizarea în comun a unor acțiuni de interes public județean, în parteneriat cu unități administrativ-teritoriale sau alte entități publice.

Deși suma de 25.000 de lei poate părea modestă la scara bugetelor publice, proiectul mizează pe impactul social și educațional, mai ales în rândul copiilor care nu au acces frecvent la tabere, excursii sau activități extracurriculare organizate. Carmen DEACONU