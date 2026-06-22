Cristian Mungiu, „Cetățean de Onoare al Județului Iași”  

O decizie cu puternic ecou cultural și simbolic se pregătește la nivelul Consiliului Județean Iași, unde este supus dezbaterii un proiect de hotărâre care vizează acordarea celei mai înalte distincții a județului - Titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Iași” – regizorului, scenaristului și producătorului de film Cristian Mungiu.

Născut la Iași și format în anii decisivi ai tinereții sale în mediul universitar ieșean, unde a activat în presa studențească și în zona media, Cristian Mungiu este prezentat ca una dintre figurile artistice care au transformat România într-un reper global al cinematografiei de autor. Absolvent al Facultății de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, acesta a continuat ulterior studiile la Academia de Teatru și Film din București, construindu-și pas cu pas un parcurs artistic considerat astăzi de calibru mondial.

Explozia internațională a venit odată cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, recompensat cu prestigiosul Palme d’Or la Festivalul de la Cannes, moment care a propulsat cinematografia românească în elita globală. De aici, traseul său profesional a devenit unul de referință absolută: premii pentru regie, scenariu și recunoașteri succesive pe scena celui mai important festival de film din lume.

Portofoliul său de distincții este impresionant: Premiul pentru scenariu pentru „După dealuri”, Premiul pentru regie pentru „Bacalaureat”, dar și un parcurs festivalier excepțional culminând, potrivit documentului, cu un nou triumf cinematografic în 2026, când filmul „Fjord” ar fi obținut o triplă consacrare la Cannes, inclusiv un nou Palme d’Or – o performanță rară, aproape istorică în lumea filmului.

Dincolo de trofeele internaționale, Cristian Mungiu este descris ca o voce intelectuală profund conectată la spațiul ieșean, implicat constant în evenimente culturale precum FILIT, unde dialogul său cu publicul a devenit un reper de reflecție asupra artei, societății și umanității. Prezența sa în jurii internaționale, alături de nume precum Steven Spielberg, confirmă statutul de cineast de anvergură globală.

Recunoașterea oficială a acestui parcurs nu se oprește la cinematografie: Mungiu este deja decorat cu Ordinul Național „Steaua României” și Legiunea de Onoare a Franței, două dintre cele mai înalte distincții oferite unui creator de cultură.

Acum, Iașul se pregătește să îl onoreze acasă, acolo unde totul a început. Propunerea de acordare a titlului de Cetățean de Onoare vine ca o încununare simbolică a unei cariere care a depășit granițele naționale și a purtat numele orașului pe marile scene ale lumii. Carmen DEACONU