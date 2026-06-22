Dezastru rutier la Rediu: asfaltul se crapă și terenul o ia la vale!

* DJ 282 a fost afectat serios de o alunecare de teren care a generat deformări ale platformei drumului, fisuri în carosabil și tasări locale, afectând stabilitatea taluzurilor și siguranța circulației * DJADP propune realizarea unei expertize tehnice de specialitate, în valoare de 43.000 lei (TVA inclus), care să stabilească exact cauzele, dar și soluțiile de stabilizare și consolidare a drumului

Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași propune modificarea planului de reparații curente din Programul de lucrări pentru anul 2026, ca urmare a unor degradări apărute pe mai multe sectoare de drumuri județene, dar și a necesității actualizării unor lucrări de întreținere și siguranță rutieră.

Una dintre intervențiile principale vizează drumul județean DJ 282, pe sectorul km 7+200 – 7+470, din comuna Rediu, unde s-au constatat degradări semnificative provocate de o alunecare de teren. Fenomenul a generat deformări ale platformei drumului, fisuri în carosabil și tasări locale, afectând stabilitatea taluzurilor și siguranța circulației. În acest context, se propune realizarea unei expertize tehnice de specialitate, în valoare de 43.000 lei (TVA inclus), care să stabilească exact cauzele fenomenului, amploarea acestuia și soluțiile de stabilizare și consolidare necesare.

Expertiza va include analize geotehnice și structurale, evaluarea terenului de fundare, identificarea mecanismului de producere a alunecării, precum și propunerea de măsuri urgente de punere în siguranță și lucrări ulterioare de refacere a infrastructurii rutiere.

Bani mai mulți pentru reparații

În paralel, documentul prevede și actualizarea lucrărilor de întreținere curentă pe mai multe drumuri județene, afectate de fenomenele de îngheț-dezgheț și de activitatea de deszăpezire. Sunt vizate lucrări de plombare și refacere a părții carosabile asfaltate, precum și întreținerea drumurilor pietruite prin adaos de material pietros. În acest sens, valoarea programului de întreținere este suplimentată cu peste 156 mii lei, respectiv cu 148 mii lei pentru lucrări pe un sector pietruit.

Totodată, programul include și actualizări ale costurilor pentru lucrări deja contractate, în baza indicilor de cost și a reglementărilor în vigoare, precum și intervenții punctuale pe mai multe sectoare de drumuri județene din rețeaua administrată.

Extinderea programului de iluminare a trecerilor de pietoni

O componentă importantă a modificării vizează siguranța rutieră, prin extinderea programului de iluminare a trecerilor de pietoni nesemaforizate de pe DJ 282, unde sunt prevăzute sisteme moderne LED, menite să îmbunătățească vizibilitatea și să reducă riscul de accidente. Valoarea acestei intervenții este de 325.000 lei.

De asemenea, sunt prevăzute lucrări de amenajare a șanțurilor și rigolelor pentru evacuarea apelor pluviale, precum și achiziția de materiale necesare întreținerii și reparațiilor efectuate în regie proprie, inclusiv materiale pentru marcaje rutiere.

În ansamblu, modificările propuse urmăresc atât remedierea unor situații punctuale apărute pe infrastructura rutieră județeană, cât și creșterea nivelului de siguranță și funcționalitate a rețelei de drumuri aflate în administrarea județului Iași. Carmen DEACONU