Directorii de școli, răspundere pe bani și acte

Ministerul Educației schimbă regulile pentru conducerea școlilor. Directorii ar putea răspunde direct pentru cheltuieli, contracte de muncă, contabilitate, raportări fiscale și apărarea unității în instanță. În județul Iași, miza este uriașă: rețeaua școlară are 585 de unități de stat, dintre care 182 cu personalitate juridică și 403 structuri arondate.

Cheltuieli doar dacă există bani în buget

Una dintre cele mai clare modificări propuse vizează consiliile de administrație. Acestea nu vor mai putea aproba acțiuni sau măsuri cu impact financiar decât dacă se încadrează în bugetul aprobat.

Altfel spus, școala nu va mai putea vota promisiuni fără acoperire. Orice decizie care presupune bani, de la achiziții și reparații până la proiecte administrative, va trebui legată de bugetul real al unității.

Pentru directorii din Iași, mai ales cei care coordonează școli cu structuri arondate în rural, regula poate însemna mai mult control, dar și mai multă presiune. Ei vor trebui să explice, să verifice și să țină în frâu decizii care până acum puteau trece mai ușor prin consiliile de administrație.

Directorii răspund pentru buget, contabilitate și taxe

Proiectul precizează că directorul are calitatea de ordonator de credite și răspunde de încadrarea în bugetul aprobat. În plus, directorul ar urma să aibă obligația de a angaja și utiliza creditele bugetare doar în limita sumelor aprobate și numai pentru destinațiile prevăzute.

Lista responsabilităților merge mai departe. Directorul va răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor, de organizarea și ținerea la zi a contabilității, de prezentarea situațiilor financiare și de raportările către organele fiscale și teritoriale de muncă.

Pe scurt, directorul nu mai este doar omul care organizează școala, semnează documente și gestionează relația cu profesorii, părinții și elevii. Devine, explicit, persoana din fața bugetului, a contabilității și a verificărilor financiare.

Contractele de muncă, REGES-online și EDUSAL

Ministerul propune și obligații noi privind resursa umană. Directorii vor trebui să actualizeze contractele individuale de muncă de fiecare dată când apar modificări ale clauzelor contractuale.

De asemenea, fiecare director va desemna, prin decizie scrisă, persoana responsabilă de introducerea și actualizarea informațiilor despre angajați în REGES-online și în aplicația EDUSAL. Această prevedere poate aduce mai multă ordine în acte, dar și o răspundere mai ușor de urmărit atunci când apar erori.

În școlile mari din municipiul Iași, unde există personal administrativ mai numeros, măsura poate fi gestionată mai ușor. În școlile mici, mai ales în rural, unde secretariatele și contabilitatea lucrează adesea sub presiune, schimbarea poate însemna încă un strat de birocrație.

Școala în instanță: directorul trebuie să asigure apărarea

Proiectul modifică și regulile privind litigiile. Directorul, ca reprezentant legal al școlii, va avea obligația să asigure dreptul la apărare și reprezentarea unității în fața instanțelor sau a altor organe de specialitate.

Dacă nu respectă această obligație, fapta poate fi considerată abatere disciplinară. Inspectoratele școlare vor putea acorda consultanță juridică, la cererea scrisă a directorului, prin consilierul juridic, însă responsabilitatea rămâne la nivelul conducerii școlii. Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, directorii vor fi obligați să funcționeze tot mai mult ca manageri administrativi și financiari. Miza este disciplina banului public. Riscul este ca directorii să fie încărcați cu responsabilități tot mai multe, într-un sistem în care multe probleme nu depind doar de ei, ci și de primării, inspectorate, minister și resursele reale ale comunităților.

Clara DIMA