Evaluarea Națională la Iași. 6500 de elevi dau Matematica

O nouă zi cu emoții pentru elevii din Iași, pe 24 iunie. După proba la Limba română, Evaluarea Națională 2026 continuă cu Matematica, testul care poate schimba decisiv media de admitere la liceu.

În județul Iași sunt înscriși 6477 de candidați la Evaluarea Națională, dintre care 6476 provin din seria curentă, iar unul din promoțiile anterioare. Din total, 3023 de elevi sunt din mediul rural, iar 3454 din mediul urban. Proba la Matematică este programată miercuri, 24 iunie, după testarea la Limba și literatura română. Examenul începe la ora 9.00, iar accesul elevilor în săli se face înainte de începerea probei, în intervalul stabilit de centrele de examen.

150 de centre de examen în județ

Pentru Evaluarea Națională 2026, în județul Iași au fost organizate 150 de centre de examen. Dintre acestea, 97 sunt în mediul rural și 53 în mediul urban. În municipiul Iași funcționează un centru de evaluare cu trei puncte de lucru, unde vor fi corectate lucrările.

Pentru 104 elevi din 46 de unități de învățământ, Comisia județeană de Evaluare Națională a propus adaptarea condițiilor de susținere a examenului, astfel încât aceștia să poată participa în condiții echitabile.

Elevii primesc subiectele sub formă de broșură. Timpul efectiv de lucru este de două ore, după completarea casetei de identificare. Pentru redactare se folosește cerneală sau pastă albastră, iar pentru scheme și desene este permis creionul negru.

Proba care poate schimba media de admitere

Matematica rămâne una dintre probele cu cea mai mare presiune pentru elevi și părinți. Nota obținută contează direct în media de admitere la liceu, alături de rezultatul de la Limba și literatura română.

Într-un județ cu licee foarte căutate, mai ales în municipiul Iași, diferențele de câteva zecimi pot schimba ordinea opțiunilor. Colegiile naționale, clasele de matematică-informatică, științe ale naturii sau informatică rămân printre cele mai dorite variante pentru absolvenții de gimnaziu.

De aceea, proba la Matematică nu este doar un test de final de ciclu gimnazial. Pentru mulți copii, este momentul care poate confirma anii de pregătire, meditațiile, simulările și orele de lucru suplimentar.

Când se afișează rezultatele

Lucrările vor fi scanate în sălile de examen și evaluate prin platforma digitalizată. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie, până la ora 12.00. În aceeași zi, între orele 14.00 și 18.00, candidații vor putea vizualiza lucrările și depune contestații. Procedura continuă și în perioada 2-3 iulie.

Contestațiile vor fi soluționate între 4 și 7 iulie, iar rezultatele finale sunt programate pentru 8 iulie.

Clara DIMA