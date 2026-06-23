Iașul, codaș la panouri solare. Doar 3 din 100 de locuințe produc energie electrică

Potrivit celor mai recente date ale ANRE, la 1 mai 2026 în județul Iași existau doar 10.297 de prosumatori persoane fizice, cu 793 mai mulți decât în ianuarie. Raportat la cele aproximativ 300.000 de locuințe din județ, rezultă că numai 3,4% dintre gospodării produc energie electrică pentru consum propriu și pentru injectarea surplusului în rețea.

Deși facturile la energie au explodat în ultimii ani, iar programele de finanțare pentru panouri fotovoltaice au atras zeci de mii de români, județul Iași rămâne surprinzător de departe de liderii naționali la capitolul prosumatori.

Mai mult, Iașul ocupă abia locul 11 la nivel național în ceea ce privește puterea instalată a prosumatorilor persoane fizice, cu 67,27 MW. Județe precum Ilfov, Timiș, Bihor, Cluj, Suceava sau Dolj au depășit cu mult performanțele județului considerat capitala Moldovei.

Ilfov produce de peste două ori mai mult decât Iașul

Diferențele sunt uriașe. În Ilfov sunt înregistrați 18.519 prosumatori persoane fizice și o putere instalată de 132,88 MW, aproape dublu față de Iași. Timișul a trecut de pragul de 105 MW, iar Bihorul se apropie de 77 MW doar din segmentul gospodăriilor.

Nici în mediul de afaceri situația nu este mai bună. Iașul are doar 794 de prosumatori persoane juridice, ceea ce îl plasează pe locul 17 în România. Puterea instalată de firme este de 55,77 MW.

În total, județul Iași are 11.091 de prosumatori și o putere instalată cumulată de 123,04 MW.

România trăiește un adevărat boom energetic

La nivel național, numărul prosumatorilor a ajuns la 332.684, cu o putere totală instalată de 3.789 MW. Dintre aceștia, aproape 300.000 sunt persoane fizice și peste 33.000 sunt firme.

Cea mai spectaculoasă statistică este însă ritmul de creștere. Într-o singură lună, România a câștigat peste 10.600 de prosumatori noi.

Președintele ANRE, George Niculescu, spune că fenomenul demonstrează că românii nu mai vor să fie doar consumatori de energie, ci și producători.

Apar și bateriile: peste 100.000 de prosumatori stochează energie

Un alt indicator care arată maturizarea pieței este numărul sistemelor de stocare. Nu mai puțin de 101.243 de prosumatori au instalat deja baterii, cu peste 10.000 mai mulți decât în luna precedentă.

Specialiștii avertizează însă că dezvoltarea accelerată pune o presiune uriașă pe rețelele de distribuție, care trebuie modernizate rapid pentru a putea prelua energia produsă de tot mai multe gospodării și companii.

Prosumatorii au depășit marile parcuri fotovoltaice

Poate cea mai surprinzătoare concluzie este că energia instalată de prosumatorii din România a depășit deja capacitatea parcurilor fotovoltaice dispecerizabile. Astăzi, prosumatorii însumează aproape 3.800 MW, în timp ce marile parcuri fotovoltaice au aproximativ 3.300 MW instalați.

Cu toate acestea, Iașul pare să privească de pe margine revoluția energetică care transformă deja alte județe ale țării. În timp ce în vestul și sudul României mii de acoperișuri devin mici centrale electrice, în județul Iași doar una din aproape 30 de locuințe produce energie verde. Daniel BACIU