Liber pentru elevii și profesorii din Iași de Sfânta Parascheva! Școlile se închid pe 14 octombrie

Elevii și profesorii din învățământul preuniversitar din județul Iași vor avea liber miercuri, 14 octombrie 2026, cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului pentru capitala Moldovei. Decizia este legată de hramul orașului și de afluxul uriaș de credincioși care vin în aceste zile să se închine la moaștele ocrotitoarei Moldovei.

Ziua de 14 octombrie aduce anual la Iași zeci de mii de pelerini din toate colțurile țării. Manifestările religioase și pelerinajul de la Catedrala Mitropolitană transformă centrul orașului într-un punct de maximă aglomerație, cu un număr mare de persoane, trafic intens și restricții de circulație.

În aceste condiții, acordarea unei zile libere elevilor și cadrelor didactice este o măsură aplicată și în anii anteriori, în contextul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva. Astfel, familiile și comunitatea locală pot participa la evenimentele religioase fără ca elevii să fie nevoiți să meargă la cursuri în această zi.

Pentru Iași, hramul Sfintei Parascheva înseamnă mult mai mult decât o sărbătoare religioasă. Orașul devine, pentru câteva zile, destinația a mii de credincioși care vin să se roage și să participe la slujbele organizate cu acest prilej.

Cursurile din învățământul preuniversitar ieșean sunt suspendate pe 14 octombrie 2026, iar activitatea didactică urmează să continue după această zi liberă, conform calendarului școlar.

Pentru elevi, data înseamnă o pauză de la ore, în timp ce pentru oraș este una dintre zilele cu cea mai mare încărcătură religioasă și cu o mobilizare importantă a autorităților pentru gestionarea pelerinajului.