Micii actori din Iași, în festival la Buhuși

Copiii din So Trupa, coordonați de Ana Hegyi, directorul Palatului Copiilor din Iași, participă la Festivalul CineCopilăria de Elisabeta Bostan, pe 4 și 5 iulie, cu spectacolul interactiv „Isprăvile lui Păcală”.

Ajuns la ediția a V-a, festivalul transformă orașul natal al regizoarei Elisabeta Bostan într-un spațiu al filmului, teatrului și jocului pentru copii și părinți.

Festival dedicat filmelor copilăriei

CineCopilăria este dedicat regizoarei Elisabeta Bostan, una dintre cele mai importante creatoare de film pentru copii din România. Născută la Buhuși, aceasta a lăsat în cinematografia românească personaje, povești și imagini care au traversat generații.

Ediția din acest an aduce proiecții aniversare, spectacole de teatru, ateliere și întâlniri cu invitați din lumea filmului și a scenei. Sâmbătă, 4 iulie, programul începe la ora 15.00 cu atelierul „Copilăria pe scenă”, susținut de actrița și regizoarea Vera Nacu. De la ora 17.00 este programată deschiderea oficială, urmată de proiecția aniversară a scurtmetrajului „Năică și barza”, regizat de Elisabeta Bostan, la 60 de ani de la lansare.

În aceeași zi, publicul va putea urmări filmul „Amintiri din copilărie”, producție din 1964, iar seara va continua în amfiteatru cu un spectacol interactiv susținut de actrița Vero Căliman și cu lansarea cărții „INIMiniMIOARA în Colțul Îndoielilor”, ilustrată de Amandine Bănescu.

Teatru, film și ateliere pentru copii

Duminică, 5 iulie, ziua începe cu spectacolul ieșenilor din So Trupa. După „Isprăvile lui Păcală”, programul continuă, de la ora 13.00, cu workshopul „Improvizația scenică și universul copilăriei”, susținut de lect. univ. dr. Izabela Bostan, de la UNATC București.

Ultima proiecție a ediției este filmul „Zootropolis 2 / Zootopia 2”, programat la ora 15.00, în format 2D, dublat, pentru întreaga familie.

Intrarea la toate evenimentele este liberă, în limita locurilor disponibile.

Festivalul CineCopilăria de Elisabeta Bostan este organizat de Primăria Orașului Buhuși și produs de Asociația ARTIS din Iași, cu susținerea Cinemaraton, Institutului Cultural Român, Uniunii Cineaștilor din România și DacinSara.

Maura ANGHEL