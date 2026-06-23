O elevă din Iași, vocea României în politicile digitale UE O elevă din Iași a ajuns, pentru două zile, în centrul unei dezbateri europene care privește direct viitorul copiilor și adolescenților în mediul online. Ilinca Paveliuc, în vârstă de 17 ani, elevă la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Iași și voluntară a Asociației „Justiție pentru Minori”, a reprezentat România la evenimentul „Youth Policy Dialogue”, desfășurat în perioada 17–18 iunie, la Ljubljana, Slovenia.

Dialogul a avut loc în prezența comisarului european pentru Democrație, Justiție, Statul de Drept și Protecția Consumatorilor, Michael McGrath, și a reunit aproximativ 30 de tineri din state membre ale Uniunii Europene și din țările Balcanilor de Vest. Tema centrală a fost viitorul „Digital Fairness Act”, inițiativa prin care Comisia Europeană urmărește întărirea protecției consumatorilor în mediul online, în special a copiilor și tinerilor.

Schimbări pentru tinerii din mediul online

Discuțiile au vizat probleme care fac deja parte din viața de zi cu zi a adolescenților: mecanismele prin care platformele captează atenția, reclamele personalizate, promovarea prin influenceri, designul care încurajează utilizarea compulsivă și verificarea vârstei pe rețelele sociale. Parlamentul European notează, în calendarul legislativ, că viitorul act privind corectitudinea digitală ar putea aborda inclusiv dark patterns, marketingul prin influenceri, designul adictiv și personalizarea comercială neloială.

Pentru Iași, participarea Ilincăi Paveliuc înseamnă mai mult decât o prezență simbolică la un eveniment european. Înseamnă intrarea unei voci tinere dintr-un liceu ieșean într-o conversație care poate influența modul în care Europa va reglementa accesul copiilor la platforme, publicitatea digitală și protecția adolescenților în fața conținutului nociv.

Ilinca Paveliuc a prezentat concluziile grupului său

Ilinca Paveliuc a făcut parte din grupul de lucru dedicat limitelor de vârstă și verificării vârstei în mediul online. A lucrat alături de tineri din Austria, Cipru, Grecia, Italia și Malta, pentru formularea unor propuneri concrete privind protecția copiilor și adolescenților pe internet.

Mai mult, eleva din Iași s-a numărat printre cei doi reprezentanți desemnați să prezinte concluziile grupului în cadrul întâlnirii oficiale cu comisarul european Michael McGrath. Într-un moment în care Comisia Europeană discută inclusiv despre soluții de verificare a vârstei online, tema devine una dintre cele mai importante direcții ale politicilor digitale europene.

„Am simțit că opiniile noastre contează și că vocea tinerilor poate contribui la construirea unor politici mai bune pentru protejarea copiilor și adolescenților în mediul online. A fost o experiență care m-a inspirat și care mi-a consolidat dorința de a rămâne implicată în domeniul politicilor publice și al drepturilor tinerilor”, a declarat Ilinca Paveliuc.

Tinerii nu mai sunt doar beneficiari ai politicilor publice

Participarea Ilincăi Paveliuc arată că educația civică, voluntariatul și implicarea în proiecte dedicate drepturilor minorilor pot duce vocea tinerilor din Iași până în spațiile în care se discută legislația europeană.

Asociația „Justiție pentru Minori” a transmis că apreciază implicarea și performanța Ilincăi și subliniază importanța susținerii tinerilor care aleg să participe activ la viața democratică. Într-un spațiu digital tot mai complicat, adolescenții nu mai sunt doar public-țintă sau utilizatori vulnerabili, ci pot deveni parteneri reali în construirea unor reguli mai clare, mai echitabile și mai sigure.

Pentru Iași, povestea Ilincăi Paveliuc este și o confirmare că performanța civică nu se măsoară doar în olimpiade, examene sau diplome, ci și în capacitatea unui tânăr de a formula idei, de a asculta alte perspective și de a participa la decizii care privesc o întreagă generație.

Maura ANGHEL