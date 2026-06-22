Poliția rutieră lovește din nou: șoferi fără permis, depistați în trafic

Polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au deschis cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis, după un control efectuat în trafic pe DE583, în zona Lețcani.

În cadrul acțiunii, un autoturism a fost surprins circulând cu 84 km/h pe un sector de drum unde limita legală este de 60 km/h. La volan a fost identificat un bărbat de 50 de ani, iar verificările în bazele de date au scos la iveală faptul că acesta avea dreptul de a conduce anulat, situație care transformă abaterea din simplă contravenție într-un dosar penal.

Într-un alt caz, polițiștii rutieri din Pașcani au declanșat o anchetă penală după ce au oprit pentru control un ATV care circula pe DC131, în localitatea Vânători. În urma verificărilor, a reieșit un scenariu mult mai grav: vehiculul era neînmatriculat, remorca atașată nu era nici ea înregistrată, iar tânărul de 21 de ani aflat la volan nu deține permis de conducere pentru nicio categorie. Situația a fost încadrată juridic ca un cumul de infracțiuni rutiere, ceea ce agravează semnificativ dosarul.

În ambele cazuri, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale. Acțiunile fac parte din seria controalelor intensificate pe drumurile din județ, vizând creșterea siguranței rutiere și combaterea conducerii fără drept sau cu vehicule neconforme pe drumurile publice. Andrei TURCU