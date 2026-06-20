La Iași, vara nu începe în calendar, ci atunci când teii își deschid florile și schimbă parfumul orașului. Centrul nu mai este doar loc de trecere, de pași grăbiți, de telefoane, terase și vitrine. Devine o inimă veche, parfumată, care bate încet, în ritmul în care toaca ne cheamă la rugăciune.

Pe Ștefan cel Mare, Iașul nu merge, ci curge. Trece pe lângă ziduri, pe lângă biserici, pe lângă oameni care par că uită, pentru câteva clipe, unde se grăbesc. Teiul are această putere rară: nu oprește timpul, dar îl îmblânzește. Îl face să miroasă a copilărie, a scrisoare netrimisă, a iubire care încă nu și-a găsit curajul.

Ștefan cel Mare, bulevardul pe care Iașul respiră altfel

În zilele acestea, bulevardul Ștefan cel Mare nu mai este doar centrul orașului. Este o alee a memoriei. Sub coroanele înflorite, pașii devin mai moi, lumina cade mai blând peste piatră, iar zgomotul orașului pare acoperit de o discreție vegetală, caldă, aproape maternă.

Teii nu cer nimic. Nu fac spectacol. Nu anunță nimic pe panouri, nu se promovează, nu intră în competiție cu lumea grăbită. Doar înfloresc. Și, prin această simplitate, reușesc să facă ceea ce multe discursuri nu mai pot: să ne întoarcă, măcar pentru câteva minute, la o formă de liniște.

Trei Ierarhi, cartea de piatră a orașului

La câțiva pași, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi stă ca o carte de piatră deschisă în mijlocul Iașului. Aici, orașul își amintește că a fost școală înainte de a fi aglomerație, că a fost tipar, cuvânt, rugăciune și învățătură înainte de a deveni trafic, ecrane și notificări.

În vremea teilor înfloriți, fiecare floare pare o literă mică, desprinsă dintr-un alfabet vechi. Iar Iașul, cu toate straturile lui de istorie, credință și melancolie, pare să se citească singur, încet, pe sub ramuri.

Mitropolia, rugăciunea și parfumul așteptării

Mai sus, Mitropolia adună pașii celor care vin la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Unii intră cu rugăciuni mari, alții cu dureri mici, dar grele. Afară, teii își văd de lucrarea lor tăcută: parfumează așteptarea, îndulcesc oboseala și acoperă, cu blândețe, asprimea zilei.

Iașul are această dublă viață: una oficială, cu sedii, instituții, uși grele și decizii; alta invizibilă, în care orașul se scrie singur, dintr-o aromă, dintr-un pas, dintr-o lumină căzută peste piatră.

Palatul Roznovanu și tihna unei lumi pierdute

În spatele draperiilor grele ale actualei Primării, Palatul Roznovanu mai păstrează parcă ecoul unei lumi în care timpul avea altă ținută. Îți vine să ți-l imaginezi pe boierul Roznovanu primind, în tihna unui șerbet de trandafiri, o veste, o vizită, poate o declarație rostită cu sfială, în timp ce afară teii își făceau aceeași slujbă de frumusețe.

Astăzi, în locul trăsurilor sunt mașini. În locul caligrafiei sunt tastaturi. În locul scrisorilor parfumate sunt mesaje trimise în grabă. Și totuși, ceva a rămas neatins. Când înfloresc teii, Iașul își amintește că nu tot ce este viu poate fi grăbit, eficientizat sau transformat în algoritm.

Roboții pot imita cuvinte, dar nu pot avea tremur

Trăim vremuri digitale, cu agende online, notificări, aplicații și roboți care pot calcula, corecta, traduce și imita aproape orice. Pot construi fraze, pot copia stiluri, pot simula emoții. Dar niciun robot nu va putea face o declarație de dragoste la umbra teilor înfloriți.

Nu pentru că nu ar găsi cuvintele, ci pentru că nu ar avea tremurul.

Poate că nici aroma unei cafele dichisite, sorbite în fața laptopului, nu poate deveni poveste fără o mână mânată de suflet. Ecranul luminează, dar nu simte. Numai omul poate prinde, într-o frază, clipa în care teii înfloresc, toaca bate, Mitropolia cheamă, Trei Ierarhi veghează, iar orașul pare să se așeze, pentru o secundă, în propria lui memorie.

În prag de solstițiu, Iașul devine lumină

În prag de solstițiu, Iașul se umple de o lumină galbenă, blândă, aproape lichidă. Pe bulevardul Ștefan cel Mare, oamenii trec prin viața lor, dar și prin viața celor care au fost aici înaintea lor: domnitori, călugări, profesori, elevi, boieri, poeți, femei cu umbrele, copii, îndrăgostiți și bătrâni care au știut să tacă frumos.

De aceea, teii din Iași nu sunt doar arbori. Sunt o memorie vie. Sunt felul orașului de a spune că nu tot ce contează trebuie renovat, digitalizat, accelerat sau explicat. Unele lucruri trebuie doar lăsate să înflorească.

Frumusețea se aude numai dacă pășim încet

La Iași, teii sunt în plină floare. Iar cine trece zilele acestea prin inima orașului ar trebui să meargă mai încet. Nu din nostalgie, nu din obligație, ci pentru că sunt momente în care frumusețea se aude numai dacă nu trecem prea repede pe lângă ea.

Sub teii Iașului, vara nu începe cu o dată. Începe cu un parfum. Cu o bătaie de toacă. Cu o lumină așezată peste piatră. Cu o clipă în care orașul pare mai vechi, mai blând și mai viu decât toate mașinile inteligente ale lumii. Maura ANGHEL