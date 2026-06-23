Turcii plătesc și 500 de euro pentru o carte de identitate falsă!

* un cetățean turc a fost prins la Albița cu o carte de identitate cu însemnele autorităților din Letonia, într-un control de rutină devenit anchetă penală

Un control de frontieră desfășurat în toiul nopții la Punctul de Trecere a Frontierei Albița a scos la iveală un caz suspect de document falsificat, în care este implicat un cetățean turc în vârstă de 50 de ani.

Acesta s-a prezentat în noaptea de 23 iunie, în jurul orei 00:45, ca pasager într-un autocar care efectua o cursă regulată pe ruta București - Chișinău, având ca obiectiv părăsirea teritoriului României.

În urma unui control bazat pe analiza de risc, polițiștii de frontieră au decis verificarea amănunțită a mijlocului de transport și a persoanelor aflate la bord. Descoperirea a venit rapid: asupra bărbatului a fost găsită, ascunsă, o carte de identitate cu însemnele autorităților din Letonia.

Suspiciunile privind autenticitatea documentului au fost confirmate după verificări specifice, experții stabilind că actul nu respecta condițiile de formă și fond ale unuia autentic, fiind, în realitate, un fals.

În fața anchetatorilor, bărbatul a declarat că a obținut documentul prin intermediul unui cetățean din Belarus, a cărui identitate nu o cunoaște, plătind suma de 500 de euro. Potrivit acestuia, actul i-ar fi fost necesar pentru a solicita un drept de ședere într-un stat din spațiul Schengen.

Cazul este acum investigat de polițiștii de frontieră sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, ancheta fiind în desfășurare. Andrei TURCU