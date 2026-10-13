UAIC Iași urcă în topul mondial al cercetării

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași își consolidează prezența în cercetarea internațională! 12 profesori și cercetători ai UAIC figurează în cea mai recentă ediție a clasamentului celor mai citați oameni de știință din lume, față de 9 în ediția precedentă. Rezultatul evidențiază contribuția universității ieșene la dezvoltarea cercetării în mai multe domenii științifice.

Clasamentul este realizat de Universitatea Stanford din Statele Unite, în colaborare cu editura Elsevier, și cuprinde peste 240.000 de cercetători din întreaga lume, grupați în 20 de domenii și 174 de subdomenii științifice.

Ierarhia se bazează pe date din platforma SCOPUS și ia în calcul mai mulți indicatori, printre care numărul de citări ale lucrărilor, indicele h, contribuția în coautorat și poziția autorilor în lista publicațiilor. Sunt analizate atât rezultatele din anul 2025, cât și impactul științific acumulat de-a lungul întregii cariere.

Cinci cercetători ai UAIC apar în clasamentul aferent anului 2025, iar trei dintre aceștia sunt prezenți și în ierarhia pentru întreaga carieră: acad. Dorin Ieșan, de la Facultatea de Matematică, CS III dr. Florin-Constantin Mihai, de la Institutul de Cercetări Interdisciplinare, și prof. univ. dr. Liliana Mitoșeriu, de la Facultatea de Fizică.

Alți doi membri ai comunității academice ieșene sunt incluși în clasamentul pentru anul 2025: prof. univ. dr. Sorin Gabriel Anton, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, și conf. univ. dr. Ionuț Minea, de la Facultatea de Geografie și Geologie.

În ierarhia dedicată întregii cariere științifice apar și prof. univ. dr. Stan Chiriță și prof. univ. dr. Violeta Leoreanu-Fotea, de la Facultatea de Matematică, prof. univ. dr. Gabi Drochioiu și prof. univ. dr. Mihail-Lucian Bîrsă, de la Facultatea de Chimie, precum și prof. univ. dr. Gheorghe Romanescu, de la Facultatea de Geografie și Geologie, și prof. univ. dr. Dana Ortansa Dorohoi și prof. univ. dr. Liviu Leontie, de la Facultatea de Fizică.

Clasamentul îi include și pe cercetători care au contribuit de-a lungul anilor la dezvoltarea mediului academic ieșean, chiar dacă nu mai sunt în viață. Gheorghe Romanescu a trăit între 1959 și 2018, iar Dana Ortansa Dorohoi între 1945 și 2026.

Creșterea de la 9 la 12 nume în clasament reprezintă un rezultat pozitiv pentru UAIC și o confirmare a vizibilității internaționale a cercetării desfășurate în cadrul universității. Prezența specialiștilor din matematică, fizică, chimie, economie și geografie arată că performanța academică ieșeană se manifestă în mai multe ramuri ale științei. Carmen DEACONU