Un sfert din casele Iașului sunt încă din lut

Peste un sfert dintre locuințele județului Iași sunt încă din lut. Mai exact, 110.679 din cele 406.283 de locuințe convenționale se află în clădiri cu pereți exteriori din paiantă sau chirpici. Calculul arată o pondere de 27,2%, adică mai mult de un sfert din fondul locativ al județului.

Unde sunt cele mai multe case de lut

Cele mai multe case de lut se află în ruralul agricol, departe de comunele metropolitane unde construcțiile noi au schimbat rapid peisajul. Zone precum Dagâța, Tansa, Țibănești, Popești, Belcești, Erbiceni, Andrieșeni, Plugari, Șipote, Cotnari, Deleni, Scânteia, dar și satele din jurul Hârlăului, Târgu Frumosului și Pașcaniului păstrează cel mai vizibil acest tip de locuire. Un exemplu documentat este comuna Popești. În Planul Urbanistic General al comunei se arată că locuințele vechi erau construite din chirpici, aveau dimensiuni reduse, două camere despărțite de tindă, iar lângă casă erau ridicate anexele gospodărești: grajduri, șoproane și șuri. Documentul descrie explicit structura satului moldovenesc tradițional și materialele folosite: chirpici, vălătuci, lemn, cărămidă locală, dar și materiale moderne apărute mai târziu.

Un alt reper vine din zona Pașcani. Într-o strategie locală mai veche, fondul locativ era descris cu o pondere mare a locuințelor din paiantă, chirpici sau alte materiale precum PFL, OSB și vălătuci, semn că în nord-vestul județului locuirea tradițională a rămas multă vreme dominantă.

De la casa săracului la casa bio

Chirpiciul a fost mult timp privit ca materialul celor fără bani. Astăzi, aceeași casă începe să fie privită altfel, iar dialogul aduce în atenție construcții naturale, eficiență termică și materiale sănătoase, lutul revine în discuție. Casele din paiantă și chirpici sunt răcoroase vara, păstrează căldura iarna și au pereți care „respiră”, dacă sunt întreținute corect. Problema nu este lutul în sine, ci starea construcției. O casă cu acoperiș bun, fundație protejată și tencuieli potrivite poate rezista mult timp. Una lăsată în umezeală, cu pereți crăpați și acoperiș degradat, devine vulnerabilă.

Cât costă o casă din chirpici în 2026

În 2026, o casă din chirpici nu mai înseamnă automat o casă ieftină. Prețul este dat de teren, utilități, drum, apropierea de Iași și starea imobilului. În județ apar proprietăți vechi, de dimensiuni mici, la aproximativ 300.000-400.000 lei, dar și case din zone mai căutate care trec de 600.000 lei. Asta înseamnă că lutul este ieftin ca material, dar proprietatea nu este neapărat ieftină. Cumpărătorul plătește amplasamentul, terenul, accesul la utilități și posibilitatea de renovare. În unele cazuri, casa veche este păstrată și refăcută. În altele, ea devine doar pretextul pentru teren.

O hartă nevăzută a Iașului

Locuințele din paiantă și chirpici spun o poveste mai mare decât o statistică și arată cât de rural rămâne, în profunzime, județul Iași. Arată unde s-a construit puțin, unde s-a moștenit mult, unde bătrânii încă locuiesc în case ridicate după reguli simple și unde tinerii decid dacă repară, vând sau demolează.

În 2026, casele de lut ale Iașului sunt la granița dintre sărăcie, patrimoniu și modă ecologică. Pentru unii sunt locuințe vechi și fragile. Pentru alții, sunt începutul unei case naturale, cu memorie și rădăcini.

Dan DIMA