Val de amenzi pentru bicicliști și utilizatori de trotinete, la Iași

* în doar câteva ore, Rutiera ieșeană a aplicat 17 sancțiuni contravenționale bicicliștilor și 8 „trotinetiștilor”, semn că nerespectarea regulilor de circulație rămâne o problemă constantă pe străzile din municipiu

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Iași - Biroul Rutier, sprijiniți de efective de ordine publică, au desfășurat pe 22 iunie o amplă acțiune de control vizând comportamentul conducătorilor de biciclete și trotinete electrice, în contextul creșterii numărului de abateri din trafic.

În urma verificărilor, au fost aplicate 25 de sancțiuni contravenționale, dintre care 17 au vizat bicicliști, iar 8 au fost aplicate utilizatorilor de trotinete electrice, semn că nerespectarea regulilor de circulație rămâne o problemă constantă pe străzile din municipiu.

Acțiunea a scos la iveală o serie de abateri frecvente, de la circulația pe zone nepermise până la traversări neregulamentare și lipsa echipamentelor de siguranță.

Într-un exemplu concret, un tânăr de 25 de ani care circula cu o bicicletă electrică pe trotuar, în absența unei piste dedicate, a fost surprins și sancționat după ce a traversat strada fără să coboare de pe vehicul, încălcând regulile de circulație prevăzute de legislația rutieră.

Reprezentanții poliției reamintesc că utilizarea bicicletelor și trotinetelor electrice pe drumurile publice este strict reglementată: acestea trebuie conduse pe piste special amenajate acolo unde există, iar în lipsa lor doar pe drumuri cu limită de viteză de până la 50 km/h. De asemenea, vârsta minimă este de 14 ani, iar echiparea cu elemente reflectorizante și lumini funcționale pe timp de noapte este obligatorie.

Totodată, autoritățile subliniază că purtarea căștii de protecție este obligatorie pentru minorii sub 16 ani atunci când circulă pe carosabil, iar transportul pasagerilor pe trotinete electrice este interzis. Andrei TURCU