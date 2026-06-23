Accident cu opt victime, la Săbăoani. Microbuz, autocisternă și autoutilitară, spulberate

* victimele, cinci femei cu vârste cuprinse între 36 și 58 de ani și trei bărbați de 18, 45 și 47 de ani, au primit îngrijiri medicale la fața locului * ulterior, acestea au fost transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate

Momente de groază pe DN2 E85, în localitatea Săbăoani, unde un grav accident rutier a mobilizat zeci de salvatori în noaptea de luni spre marți. Un microbuz de persoane, o autoutilitară și o autocisternă au fost implicate într-o coliziune violentă, în urma căreia opt persoane au ajuns la spital.

Alarma s-a dat imediat după producerea impactului, iar la fața locului au fost trimise de urgență echipaje de pompieri, ambulanțe SMURD și SAJ, precum și modulul de descarcerare.

Din fericire, deși imaginile de la locul accidentului au fost dramatice, toate persoanele implicate au reușit să se autoevacueze înainte de sosirea echipelor de intervenție.

Victimele, cinci femei cu vârste cuprinse între 36 și 58 de ani și trei bărbați de 18, 45 și 47 de ani, au primit îngrijiri medicale la fața locului. Ulterior, acestea au fost transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

„În urma evenimentului nu au rezultat persoane încarcerate. Toate persoanele s-au autoevacuat până la sosirea forțelor de intervenție”, a precizat căpitanul Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

După acordarea primului ajutor, pompierii au intervenit pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu și pentru curățarea carosabilului, afectat de resturile rezultate în urma impactului.

Polițiștii rutieri au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs accidentul care a transformat unul dintre cele mai periculoase drumuri din România într-o scenă de coșmar. E85 își confirmă, încă o dată, reputația sumbră de „Drumul Morții”, unde o clipă de neatenție poate avea consecințe devastatoare. Andrei TURCU