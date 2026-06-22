Accident mortal pe DE 583, în judeţul Iaşi

* Un grav accident rutier s-a produs pe DE 583, în localitatea Alexandru Ioan Cuza din judeţul Iaşi. Un bărbat în vârstă de 63 de ani şi-a pierdut viaţa după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un TIR.

Potrivit informaţiilor furnizate de poliţişti, şoferul, din judeţul Mureş, se deplasa dinspre Roman către Târgu Frumos. La un moment dat, acesta ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu o autoutilitară care tracta o semiremorcă, condusă de un bărbat de 55 de ani. „Impactul a fost extrem de violent. În urma accidentului, conducătorul autoturismului a rămas încarcerat şi a suferit leziuni incompatibile cu viaţa”, a transmis Adina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Iaşi.

La faţa locului au intervenit echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgu Frumos, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare şi un echipaj de prim ajutor calificat, fiind mobilizaţi nouă subofiţeri şi un ofiţer.

Şoferul autoutilitarei a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs tragedia. Laura RADU