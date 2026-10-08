* peste 82% dintre șomerii înregistrați în județul Iași provin din mediul rural, în timp ce angajatorii caută personal, iar absolvenții încearcă să intre pe piața muncii * bursa din 9 octombrie 2026 aduce în același loc firme și candidați, dar scoate în evidență o problemă mai veche: existența unui loc vacant nu înseamnă automat și posibilitatea de a-l ocupa

Vineri, 9 octombrie, la Casa de Cultură a Studenților din Iași, angajatorii își vor prezenta ofertele, iar candidații vor încerca să găsească un serviciu. Evenimentul are loc într-un județ cu 9.755 de șomeri înregistrați, dintre care 8.007 locuiesc la țară. Diferența uriașă dintre șomajul rural și cel urban arată una dintre dificultățile pieței muncii ieșene: oamenii care au nevoie de serviciu nu locuiesc întotdeauna acolo unde se află locurile de muncă.

Opt din zece șomeri ieșeni locuiesc la țară

Potrivit celor mai recente date comunicate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași, la sfârșitul lunii august 2026, rata șomajului în județ era de 3,49%, în creștere ușoară față de luna precedentă. Din cele 9.755 de persoane aflate în evidențele instituției, numai 1.748 proveneau din mediul urban. Restul de 8.007 locuiau în comunele și satele județului. Prin urmare, 82,1% dintre șomerii înregistrați sunt din mediul rural. Dezechilibrul este cu atât mai important cu cât locurile de muncă din municipiul Iași și din zonele economice din jurul acestuia nu sunt la fel de accesibile tuturor locuitorilor județului.

Pentru un candidat dintr-o comună, acceptarea unui serviciu poate depinde de existența unei curse de transport la începutul și la sfârșitul programului, de costul abonamentului sau de posibilitatea de a lucra în schimburi. Un salariu aparent convenabil poate deveni neatractiv după scăderea cheltuielilor de deplasare.

Cine sunt ieșenii care nu își găsesc de lucru

O altă dificultate ține de pregătirea profesională. Din totalul șomerilor înregistrați, 31,70% au absolvit gimnaziul, 25,52% au studii profesionale sau școli de arte și meserii, iar 24,16% au cel mult studii primare ori nu au urmat școala. Adunate, aceste categorii reprezintă peste 81% dintre persoanele aflate în evidențele șomajului. Numai 6,56% au studii superioare.

Nici structura pe vârste nu este lipsită de importanță. AJOFM Iași înregistra 2.737 de șomeri de peste 55 de ani și încă 1.507 cu vârste între 50 și 55 de ani. Împreună, aceștia reprezintă peste 43% din total. La celălalt capăt se află 1.249 de tineri sub 25 de ani și 486 de persoane între 25 și 29 de ani.

Piața muncii trebuie, așadar, să răspundă unor nevoi foarte diferite. Un absolvent fără experiență are nevoie de un angajator dispus să îl formeze. O persoană trecută de 55 de ani poate avea experiență profesională, dar se poate confrunta cu cerințe noi de calificare sau adaptare tehnologică. Pentru ambele categorii, simpla publicare a unui anunț de angajare este insuficientă.

Deși este destinat în primul rând tinerilor care au terminat studiile în acest an, accesul este gratuit pentru orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, indiferent de vârstă sau calificare.

Participanții sunt încurajați să vină cu mai multe exemplare ale CV-ului, iar reprezentanții AJOFM vor oferi consiliere profesională și orientare în carieră.

Dan DIMA