Dan Lungu revine cu filmul care reaprinde memoria comunismului

Iașul revine în centrul unei conversații despre literatură, film și memoria comunismului. Dan Lungu, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori ieșeni contemporani, vine duminică, 28 iunie 2026, la Cinema Ateneu Iași, la cea de-a treia ediție a proiectului Book-to-Screen. Evenimentul începe la ora 20:00, cu proiecția filmului „Sunt o babă comunistă”, în regia lui Stere Gulea, iar de la ora 21:40 continuă cu o discuție în foaier, pornind de la romanul „Sînt o babă comunistă!” și de la adaptarea sa cinematografică.

Cartea, filmul și întrebarea incomodă: ce facem cu trecutul?

„Sînt o babă comunistă!” a devenit una dintre cele mai cunoscute cărți ale lui Dan Lungu tocmai pentru că nu tratează comunismul ca pe o lecție rece de manual. Romanul vorbește despre oameni, despre felul în care își apără amintirile și despre mecanismele prin care trecutul poate părea, uneori, mai simplu decât prezentul.

Filmul regizat de Stere Gulea a fost lansat în 2013 și îi are în distribuție pe Luminița Gheorghiu, Marian Râlea și Ana Ularu, potrivit paginii oficiale Cinema Iași. Povestea urmărește familia Emiliei, prinsă între amintirile despre „epoca de aur” și realitatea de după 1989, cu toate tensiunile ei economice și morale.

La aproape patru decenii de la căderea comunismului, România încă discută, uneori nervos, alteori nostalgic, despre trecut. Iar Iașul, oraș universitar, literar și cultural, are publicul ideal pentru o astfel de conversație: cititori, cinefili, studenți, profesori, oameni care au trăit perioada comunistă și tineri care o cunosc mai ales din poveștile părinților.

Book-to-Screen, proiectul care scoate cartea din bibliotecă

Book-to-Screen este un club de film și carte realizat de Cinema Ateneu Iași în parteneriat cu Cărturești Iași. Ideea este simplă și eficientă: publicul vede filmul, apoi rămâne la discuție pentru a înțelege mai bine ce se schimbă atunci când o carte ajunge pe ecran.

La ediția din 28 iunie, dialogul va fi moderat de Corina Giurgia, PR Cărturești, iar invitatul special va fi chiar Dan Lungu. Publicul va putea adresa întrebări și va putea intra într-o conversație despre literatură, cinema, memorie și felul în care o poveste se transformă când trece din pagină în imagine.

Proiectul a pornit din dorința de a aduce oamenii împreună în jurul poveștilor, iar prezența lui Dan Lungu face această ediție cu atât mai importantă.

Maura ANGHEL