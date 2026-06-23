Filme noi la Cinema Ateneu Iași. Programul 26 iunie-1 iulie

Cinema Ateneu Iași propune, în perioada 26 iunie - 1 iulie 2026, un program construit pentru publicuri diferite: familii cu copii, spectatori interesați de cinema european, dar și cinefili care caută producții recente, cu actori cunoscuți și regizori prezenți în circuitul festivalier.

Săptămâna cinematografică începe vineri, 26 iunie, cu două premiere. De la ora 18:00 rulează „Ultimul viking / The Last Viking”, în regia lui Anders Thomas Jensen, film nerecomandat copiilor sub 15 ani. Producția daneză îi aduce pe ecran pe Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Lars Ranthe și Sofie Grabol, într-o poveste care combină drama și comedia neagră.

Tot vineri, de la ora 20:00, publicul poate vedea premiera „Aici mă simt acasă / Itt erzem magam otthon”, în regia lui Gabor Holtai. Filmul este încadrat IM 18, fiind interzis minorilor, și vine cu o poveste tensionată, de tip thriller, despre identitate, familie și jocuri psihologice.

Weekend cu filme pentru copii și producții europene

Sâmbătă, 27 iunie, Cinema Ateneu Iași deschide programul pentru publicul tânăr. De la ora 13:00 este programată premiera „Minionii și monștrii / Minions & Monsters”, animație 3D dublată în limba română, cu regia semnată de Pierre Coffin. Filmul are clasificare AG și este una dintre variantele de weekend pentru familiile din Iași.

Duminică, 28 iunie, ziua începe tot cu filme pentru copii. De la ora 11:00 rulează „Hola Frida”, animație 2D dublată, cu acces general, iar de la ora 13:00 revine „Minionii și monștrii”, în format 3D dublat.

După-amiaza de duminică aduce o altă premieră: „Dumnezeu nu ne va ajuta / God Will Not Help”, în regia Hanei Jusic, programată de la ora 15:00 și clasificată AP 12. Seara continuă cu „Ultimul viking”, de la ora 17:30, și „Aici mă simt acasă”, de la ora 19:30.

Ultimele proiecții ale săptămânii, miercuri seară

Programul perioadei se încheie miercuri, 1 iulie, cu două titluri pentru publicul adult și adolescent. De la ora 18:00 rulează din nou „Ultimul viking”, iar de la ora 20:00 este programat filmul „Dumnezeu nu ne va ajuta”.

Prețul unui bilet normal este de 25 lei. Pentru proiecțiile 3D, biletul costă tot 25 lei, iar ochelarii sunt incluși. Detaliile despre program și bilete sunt disponibile pe site-ul Cinema Iași și pe pagina de Facebook Cinema Iași.

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