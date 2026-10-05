* prima ediție a Iași Sacrum Festival aduce, până la finalul lunii octombrie, peste 150 de evenimente culturale, de la expoziții și concerte la spectacole, conferințe, ateliere și vizite ghidate * punctul de maximă atracție este expoziția „Giotto la Iași”, considerată de organizatori un moment istoric pentru România, prin aducerea unei opere atribuite maestrului, care nu ar mai fi părăsit până acum Italia

Prima ediție a Iași Sacrum Festival se dorește a fi una dintre cele mai ample manifestări culturale organizate în România în acest an, cu peste 150 de evenimente programate până la finalul lunii octombrie. Expoziții, concerte, spectacole, vizite ghidate, ateliere pentru copii și studenți, conferințe și evenimente academice fac parte din programul festivalului.

Alexandru Chituță, manager interimar al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, spune că obiectivul organizatorilor a fost ca festivalul să debuteze direct la o dimensiune națională și internațională. „Iași Sacrum Festival este cel mai tânăr festival al României, dar am dorit să înceapă cu un supersonic. Nu cred că există un festival în România care să fi început cu atâta putere la ediția întâi”, a declarat Alexandru Chituță.

Potrivit acestuia, festivalul a fost gândit ca un eveniment dedicat tuturor formelor de artă, de la arte vizuale, muzică, film și teatru până la arhitectură și conferințe.

„Nu putem începe ediția întâi cu o ediție locală, provincială și cu două-trei evenimente. Trebuie să ne gândim la o ediție importantă”, a afirmat Chituță, mulțumind Primăriei Municipiului Iași, Ministerului Culturii și Arhiepiscopiei Iașilor pentru susținerea manifestării.

Giotto, vedeta primei ediții

Unul dintre cele mai importante momente ale festivalului este aducerea la Iași a unei lucrări atribuite lui Giotto di Bondone, operă care, potrivit lui Chituță, nu a mai părăsit până acum Italia.

„Imposibilul făcut posibil”, a caracterizat managerul interimar demersul prin care lucrarea a ajuns la Iași.

Chituță consideră că alegerea lui Giotto nu este întâmplătoare. Artistul italian este văzut drept unul dintre fondatorii picturii occidentale moderne și un precursor esențial al Renașterii.

„Înainte de Leonardo da Vinci, Michelangelo și Rafael trebuie să vorbim de Giotto. Am dorit să începem cu începuturile”, a explicat acesta.

Lucrarea expusă la Iași este un poliptic realizat în jurul anului 1330. Chituță susține că este una dintre cele trei lucrări semnate de Giotto și că opera reprezintă una dintre cele mai importante piese de pictură aduse vreodată în România.

„Este cea mai importantă lucrare de pictură adusă în România, în istoria României, și este și cea mai veche”, a declarat Alexandru Chituță.

Pentru organizarea expoziției, echipa de la Iași a colaborat cu instituții culturale din Italia, inclusiv cu Pinacoteca Nazionale din Bologna, instituție care a acceptat împrumutul lucrării.

„Trebuie să investim în tineri și în studenți”

Unul dintre obiectivele declarate ale festivalului este apropierea publicului tânăr de patrimoniu și de marile opere ale artei universale. Alexandru Chituță spune că Iașul, prin numărul mare de studenți și prin tradiția sa academică, are toate premisele pentru a deveni un important centru de educație culturală.

„Trebuie să investim în tineri și în studenți. Iașul are această putere academică importantă, tinerească. Sunt foarte mulți studenți aici și atunci trebuie să le oferim evenimente importante și să știm cum să-i educăm și în materie culturală, nu doar academică”.

În opinia sa, muzeele trebuie să își adapteze mesajul și modul de prezentare la generațiile actuale.

„O expoziție cu un mesaj din anii '70 nu mai prinde în 2026. Trebuie să avem un mesaj frumos, interactiv, trebuie să știm cum să folosim opera de artă astfel încât să fie atractivă pentru tineri”.

El consideră că o expoziție precum cea dedicată lui Giotto poate reprezenta pentru un tânăr prima întâlnire cu un mare nume al istoriei artei.

„Trebuie să fie o scânteie care să aprindă un foc în tine și care să-ți dea cât mai mult interes de a cerceta, de a studia, de a te interesa”, a spus managerul interimar.

Ștefan cel Mare, o altă personalitate centrală a festivalului

Programul Iași Sacrum Festival include și expoziția dedicată lui Ștefan cel Mare, în cadrul căreia poate fi admirat stindardul liturgic al voievodului, datat în jurul anului 1500.

Chituță spune că organizatorii intenționează ca fiecare ediție a festivalului să pună în valoare o personalitate importantă pentru Moldova și Iași.

„Am dorit încă de la debutul festivalului ca la fiecare ediție să scoatem în evidență o personalitate importantă a Moldovei și a Iașului. Și cred că am început cu Ștefan cel Mare pentru că este figura prin excelență a Moldovei”, a explicat el.

Expoziția include și alte elemente legate de domnitor, între care monede din colecțiile muzeului și materiale referitoare la monumentul lui Ștefan cel Mare din fața Palatului Culturii.

Chituță a criticat însă faptul că alte instituții nu au acceptat să împrumute piese pentru expoziție, pledând pentru o circulație mai largă a patrimoniului.

„Piesele nu ne aparțin nouă. Noi suntem doar cei care ne îngrijim de piese. Piesele trebuie să fie expuse, trebuie văzute, piesele trăiesc să circule”, a afirmat el.

„România trebuie să spună start” în aducerea marilor opere

Managerul interimar al Complexului Muzeal Național „Moldova” consideră că România trebuie să facă un pas înainte în ceea ce privește aducerea unor opere de artă veche de importanță internațională.

„În istoria României, România n-a avut posibilitatea să expună un Giotto, un Michelangelo, un Botticelli, un Bernini, un Leonardo și așa mai departe. Este important, la un moment dat, să spunem și noi: start, haideți să facem”, a declarat Chituță.

El a dat ca exemple expozițiile importante de artă internațională organizate în ultimii ani în România și a subliniat că este mai dificil să fie transportată și expusă o operă veche de aproape 700 de ani decât una modernă.

Pentru anul viitor, Chituță vorbește deja despre noi proiecte de anvergură și spune că organizatorii pregătesc ediția a doua a festivalului:

„Sper ca la anul, dacă toate stelele se vor alinia așa cum trebuie și dacă eu voi mai rămâne la Iași, să aducem aici, în cadrul festivalului, o lucrare realizată de Rafael sau de Michelangelo.”

În viziunea sa, prima ediție a Iași Sacrum Festival este doar începutul unei strategii prin care Iașul să devină o destinație pentru expoziții internaționale de mare valoare.

Laura RADU