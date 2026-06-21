Iașul, în topul județelor cu insolvențe și firme dizolvate

Iașul rămâne unul dintre județele importante economic ale României, dar cifrele din 2026 arată și reversul dinamismului antreprenorial: multe firme nu mai rezistă. În primele trei luni ale anului, în județ au fost înregistrate 840 de radieri, 628 de dizolvări și 280 de suspendări de activitate. În martie, Iașul a apărut și în topul județelor cu cele mai multe insolvențe noi, cu 26 de firme și PFA intrate în procedură.

Datele centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului arată că, în primele trei luni ale anului, Iașul a fost între județele cu cele mai multe firme radiate, dizolvate sau puse pe pauză.

La capitolul radieri, județul Iași a înregistrat 840 de firme scoase definitiv din registrul comerțului în primul trimestru din 2026. Cifra plasează Iașul în plutonul județelor mari, după București, Timiș, Cluj și Bihor. La nivel național, în aceeași perioadă, au fost radiate 20.843 de firme, cu 0,75% mai puține decât în primele trei luni din 2025. În Iași, scăderea față de anul trecut a fost de 2,67%, însă volumul rămâne ridicat. Doar în luna martie, în județ au fost consemnate 381 de radieri.

Dizolvările cresc puternic: plus 33% în Iași

Mai dură este situația dizolvărilor. În primele trei luni din 2026, în județul Iași au fost dizolvate 628 de firme, cu 33,05% mai multe decât în perioada similară din 2025. Este una dintre cele mai clare semnale că multe afaceri nu mai ajung doar la o pauză temporară, ci intră direct în procedura de închidere.

La nivel național, numărul firmelor dizolvate a ajuns la 16.361 în primul trimestru din 2026, față de 12.747 în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea este de 28,35%. Cele mai multe dizolvări au fost în București, cu 3.362 de firme, urmat de Cluj, cu 931, Ilfov, cu 828, Timiș, cu 765, Constanța, cu 674, și Iași, cu 628. În luna martie, Iașul a avut 202 firme dizolvate.

280 de firme ieșene și-au suspendat activitatea

Suspendarea activității este semnul unei firme care nu dispare încă, dar nu mai funcționează. În primele trei luni din 2026, Iașul a avut 280 de suspendări de activitate, cu 23,89% mai multe decât în primul trimestru din 2025.

La nivel național, 5.424 de firme și-au suspendat activitatea în primele trei luni ale anului, în creștere cu 7,88%. Bucureștiul conduce clasamentul, cu 666 de suspendări, urmat de Cluj, cu 315, Bihor, cu 283, Iași, cu 280, Timiș, cu 217, Neamț, cu 216, și Sibiu, cu 213. În martie, Iașul a avut 83 de suspendări, fiind între județele cu cele mai multe firme puse pe pauză.

Insolvențele cresc în România. Iașul apare în top în luna martie

La nivel național, 1.829 de firme și PFA au intrat în insolvență în primele trei luni din 2026, cu 14,31% mai multe decât în perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 1.600 de insolvențe. În martie, România a avut 738 de insolvențe noi. Cele mai multe au fost în București, 151, Bihor, 52, Timiș, 35, Cluj, 29, Ilfov, 29, și Iași, 26.

În primele patru luni din 2026, numărul procedurilor noi de insolvență a ajuns la 2.410 la nivel național. Spre comparație, în tot anul 2024 au fost 7.416 proceduri, iar în 2025 au fost 7.782. Dacă ritmul se menține, 2026 poate aduce o nouă creștere a insolvențelor.

Comerțul, construcțiile și serviciile duc greul

Pe domenii de activitate, cele mai multe insolvențe din primul trimestru au fost în comerț, cu 311 cazuri la nivel național, urmat de construcții, cu 294, transport și depozitare, cu 152, și industria prelucrătoare, cu 148.

În zona dizolvărilor, comerțul rămâne domeniul cu cele mai multe firme închise: 2.997 la nivel național. Urmează activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu 1.231 de dizolvări, și construcțiile, cu 1.109 cazuri. În cazul radierilor, comerțul conduce din nou, cu 4.206 firme radiate, urmat de construcții, cu 1.623, activități profesionale, științifice și tehnice, cu 1.522, și agricultură, silvicultură și pescuit, cu 1.518.

Iașul rămâne un pol economic important, dar datele din 2026 arată că piața locală trece printr-o selecție dură. Firmele fără capital, fără lichiditate și fără contracte stabile ies primele din joc. Cele care rezistă sunt, tot mai mult, cele care își controlează costurile, își diversifică veniturile și nu se bazează pe optimism contabil.

Dan DIMA