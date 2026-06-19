Iașul scumpește gigacaloria!

* în municipiul Iași prețul energiei termice facturate populației este de 257,86 lei/MWh fără TVA, acesta fiind unul dintre cele mai reduse tarife din țară * dacă va fi aprobată scumpirea cu 10%, prețul de facturare pentru consumatorii casnici va ajunge la 281,46 lei/MWh fără TVA

Iașul poate experimenta o nouă posibilă explozie a costurilor la încălzire, o decizie care stă acum la mâna consilierilor locali, chemați, la final de lună, să decidă cu cât se scumpește gigacaloria.

Procentul scumpirii, avansat de autorități, este de aproape 10%, dar decizia nu este încă definitivă, ultima majorare de preț fiind operată în iulie 2025.

În același timp, municipalitatea ajustează subtil un alt element esențial: subvenția. Nu dispare, nu se prăbușește, dar scade ușor - suficient cât să mute o parte și mai mare din povara costurilor direct pe umerii consumatorilor.

Sistemul centralizat de termoficare al Iașului, care alimentează peste 22.000 de apartamente, alături de instituții publice, școli, universități și spitale, funcționează sub presiunea unor pierderi tehnice semnificative: 18,5% pe rețeaua de transport și 20,5% pe cea de distribuție. Procente care nu rămân doar în rapoarte, ci se transformă, inevitabil, în costuri reale.

Și totul pornește de la o infrastructură uriașă, aproape industrială în amploarea ei: CET Tudor Vladimirescu, centrala care transformă gazul natural în energie termică, împinge căldura printr-o rețea magistrală de aproximativ 96 de kilometri - adevărate „artere fierbinți” ale orașului, prin care energia curge invizibil, dar esențial, spre cartiere întregi.

Evident, ceea ce pare o simplă ajustare de preț ascunde, de fapt, un tablou mult mai amplu: un sistem energetic urban uriaș, scump de întreținut, dificil de optimizat și mereu la limita dintre echilibru tehnic și presiune socială.

Noul preț ar ajunge la 281,46 lei/MWh fără TVA

În momentul de față, în municipiul Iași prețul energiei termice facturate populației este de 257,86 lei/MWh fără TVA, acesta fiind unul dintre cele mai reduse tarife din țară.

Spre comparație, în București prețul energiei termice facturate populației este de 283,75 lei/MWh fără TVA, iar în Constanța de 343,94 lei/MWh fără TVA.

Dacă va fi aprobată scumpirea cu 10%, prețul de facturare pentru consumatorii casnici va ajunge la 281,46 lei/MWh fără TVA.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 263 / 24 iulie 2025, prețurile locale ale energiei termice pentru consumatorii casnici și non casnici sunt: a) prețul energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordați la rețeaua de transport - 458,54 lei/MWh fără TVA; b) prețul energiei termice pentru utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică racordați la rețeaua de distribuție - 665,52 lei/MWh fără TVA.

Diferența dintre prețul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru utilizatorii casnici și prețul local al energiei termice facturate populației, diferență suportată din bugetul local, este de 407,66 lei/MWh fără TVA. Carmen DEACONU