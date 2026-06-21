Iaşul îşi confirmă renumele de „capitală a roboticii”

Echipa de robotică CyLiis a Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iaşi a obţinut rezultate remarcabile la competiţia internaţională „FTC European Premier Event”, desfăşurată în perioada 16 - 20 iunie, la Eindhoven, în Olanda. Elevii ieşeni s-au clasat pe primul loc după calificări şi au câştigat premiile „Finalist Alliance Captain” şi „Inspire Award 3”, într-o întrecere care a reunit 105 echipe de robotică din întreaga lume.

Coordonată de profesoara Mirela Ţibu şi însoţită de mentorul Andrei Avram, absolvent al liceului în promoţia 2018, echipa CyLiis a reprezentat România la unul dintre cele mai prestigioase concursuri dedicate roboticii şi educaţiei STEM. Performanţa elevilor ieşeni reconfirmă poziţia municipiului pe harta internaţională a roboticii educaţionale.

Directorul Liceului de Informatică, Adina Romanescu spune că numele Iaşiului este deja asociat cu excelenţa în acest domeniu. „La Eindhoven se auzea frecvent că Iaşul este capitala roboticii, iar acest lucru ne-a umplut de mândrie. Rezultatele obţinute de echipele ieşene în ultimii ani au construit această reputaţie. Ne-am bucurat mereu de susţinerea autorităţilor locale, care au înţeles că investiţia în educaţie, tehnologie şi inovaţie înseamnă investiţie în viitor. Robotica nu înseamnă doar construirea unor roboţi competitivi, ci dezvoltarea unor competenţe esenţiale pentru secolul XXI: gândire critică, creativitate, colaborare şi capacitatea de a găsi soluţii la probleme complexe. Educaţia STEAM îi pregăteşte pe elevi pentru profesiile viitorului şi le oferă încrederea că pot concura de la egal la egal cu cei mai buni tineri din lume”, a declarat Adina Romanescu.

Competiţia „FTC European Premier Event” este considerată unul dintre cele mai importante evenimente internaţionale dedicate roboticii educaţionale, reunind echipe de elită şi lideri ai învăţării STEM din numeroase ţări. Rezultatele obţinute de CyLiis confirmă încă o dată nivelul ridicat al învăţământului ieşean şi capacitatea elevilor de a performa în competiţii de anvergură mondială. Laura RADU