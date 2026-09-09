La USV Iași, noul an universitar va începe pe 14 septembrie, iar cazarea studenților va avea loc mai devreme

Universitatea de Științele Vieții „Ionescu de la Brad” din Iași (USV) este prima instituție care va da startul cazărilor, noul anul universitar debutând pe 14 septembrie. Astfel, începând de mâine, 10 septembrie și până duminică, 13 septembrie 2026, studenții care nu locuiesc în municipiul Iași sau în zonele limitrofe se vor caza în funcție de anii de studiu. Bobocii sunt primii care își vor prelua camerele pe 10 și 11 septembrie, în intervalul orar 8:00-18:00. Abia după ce și-au găsit locurile noii studenți, urmează cei din anii mai mari, programați să se cazeze pe 12 și 13 septembrie.

Tinerii care au ales USV Iași dispun de peste 1600 locuri, iar tarifele lunare de cazare, pentru anul universitar 2026-2027, variază între 335 și 900 lei pentru studenții bugetați și 435 - 1000 lei pentru studenții la taxă, în funcție de confort.

Conform regulamentului în vigoare, au dreptul la cazare, în căminele administrate de către USV Iași, toți studenții de la licență, fie că sunt la buget, fie la taxă, în funcție de rezultatele obținute în anul anterior. De asemenea, tinerii care au ales să studieze la masterat se vor caza în etapa a doua, în limita locurilor rămase disponibile. Un rol foarte important îl a și comitetele de cazare din cadrul Ligii Studenților Agronomi și Veterinari care vor sprijini studenții pe întregul proces de cazare.

„Foarte important de precizat, pentru studenții noștri repartizați în căminul A4, recent renovat, este faptul că vor fi cazați temporar în căminele A1, A2, A3 și A5 până la finalizarea montării mobilierului, când aceștia vor putea fi relocați în căminul A4, conform repartizării online. Depunem toate eforturile pentru ca procesul de cazare să se desfășoare în cele mai bune condiții”, a precizat Prof. univ. dr. Vasile Stoleru, prorector cu activitățile sociale.

La USV Iași, anul universitar 2026-2027 va începe luni, 14 septembrie 2026, momentul festiv fiind marcat printr-o ceremonie de deschidere ce va avea loc în Aula Magna „Haralamb Vasiliu”, începând cu ora 11:00.

Departamentul de Promovare – Comunicare

USV Iași, 09.09.2026