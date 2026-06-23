Părinții din Iași care nu au prins loc în prima etapă de înscrieri la grădiniță sau creșă mai au la dispoziție câteva zile pentru depunerea dosarelor. A doua etapă a înscrierilor în educația timpurie se desfășoară între 22 iunie și 9 iulie, iar cererile se pot depune până pe 26 iunie.

Inspectoratul Școlar Județean Iași a publicat situația locurilor rămase neocupate după prima etapă. Documentul oficial are 81 de pagini și arată, pentru fiecare unitate, câte locuri mai sunt disponibile pe grupe, program și formă de finanțare. Practic, părinții nu trebuie să caute doar „o grădiniță cu locuri”, ci trebuie să verifice exact grupa copilului și programul dorit: normal sau prelungit.

Unde mai sunt locuri în municipiul Iași

În municipiul Iași, lista ISJ arată locuri disponibile atât în unități private, cât și în grădinițe cu program prelungit. Creșa „Miroboo Land” apare cu 55 de locuri libere, împărțite între grupa mare, grupa mică și grupa mijlocie. La Grădinița „Amicus Junior” sunt trecute 41 de locuri, cele mai multe la grupa mică, iar Grădinița „Angel Kids” figurează cu 24 de locuri disponibile.

Tot în municipiu, Grădinița Atelier Nr. 1 apare cu 52 de locuri libere, inclusiv la grupa mică, iar Grădinița „Boroboață” are locuri la toate cele trei grupe. În zona grădinițelor cu program prelungit, raportul arată locuri la Grădinița „Iris”, la „Kids Heaven”, dar și la mai multe unități numerotate din oraș.

Cele mai multe locuri apar, potrivit situației publicate, la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 27, unde sunt trecute 75 de locuri libere în total, pe diferite grupe și forme de program. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12 apare cu 51 de locuri, Grădinița Nr. 4 cu 47, Grădinița Nr. 6 cu 31, iar Grădinița Nr. 29 cu 29 de locuri. Alte locuri sunt menționate la Grădinițele cu Program Prelungit Nr. 3, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 18, Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22 și Nr. 24.

Locuri disponibile și în județ

Locuri libere sunt și în afara municipiului Iași. La Pașcani, raportul ISJ menționează locuri la Creșa Nr. 1, la Grădinița „Agape”, dar și la grădinițele cu program prelungit Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 și Nr. 4. La Târgu Frumos apare un loc disponibil la creșă, în timp ce la Aroneanu sunt menționate locuri la Grădinița „Alana” și la Grădinița Comunitară.

Lista include și unități din mai multe localități ale județului, precum Frăsuleni, Bălțați, Bârlești, Bârnova, Belcești, Boroșești, Boureni, Brăești, Butea, Cercu, Chicerea, Costuleni, Cozia, Cozmești, Dagâța, Dancu, Deleni, Popricani, Prisăcani și Răducăneni. În unele localități sunt doar câteva locuri, în altele apar peste zece locuri disponibile, mai ales la grupele mici sau mijlocii.

Ce trebuie să știe părinții

Etapa a doua nu înseamnă înscriere automată. Părinții depun o nouă cerere, în care pot trece trei opțiuni. Repartizarea se face în limita locurilor rămase libere după prima etapă, iar dacă numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile se aplică criteriile de departajare.

Dosarul trebuie pregătit rapid, pentru că termenul de depunere a cererilor este 26 iunie. Rezultatele etapei a doua vor fi afișate pe 9 iulie. Copiii care nu vor fi înscriși nici în această rundă vor mai putea intra în etapa de ajustări, programată între 17 și 27 august.

Pentru părinți, lista publicată de ISJ este importantă nu doar pentru că arată unde mai sunt locuri, ci și pentru că schimbă strategia de înscriere. În loc să aleagă doar grădinița dorită, familia trebuie să vadă concret unde există loc pe grupa copilului și dacă programul disponibil corespunde nevoilor de zi cu zi.

Clara DIMA