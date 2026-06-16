Magie la Primărie!

Primăria Iași anunță cu entuziasm că a atins un grad de atragere a fondurilor din PNRR de 150%, performanță care, dacă ar fi fost aplicată și la traficul din Podu Iloaiei, probabil am fi avut deja 150% dintr-o autostradă.

Potrivit administrației locale, succesul se vede peste tot: în tramvaiele noi, în autobuzele electrice, în școlile renovate, în blocurile reabilitate și în insulele ecologice digitalizate. Practic, dacă privești atent, aproape orice obiect din oraș pare să fi fost atins de magia fondurilor europene.

Desigur, în timp ce cifrele oficiale zboară spectaculos spre 150%, ieșenii continuă să practice sporturi urbane precum slalomul printre șantiere, căutarea unui loc de parcare și testarea răbdării în trafic. Dar acestea sunt, probabil, detalii care nu încap în prezentările PowerPoint despre succesul administrativ.

Transportul public este prezentat drept un exemplu de modernizare. E adevărat, tramvaiele și autobuzele noi arată excelent. Mai rămâne doar ca infrastructura și traficul să țină pasul cu ele, pentru ca experiența completă să nu includă și contemplarea îndelungată a aceleiași intersecții.

La capitolul eficiență energetică, blocurile renovate reduc facturile și îmbunătățesc aspectul orașului. Un câștig real, fără îndoială. Însă pentru mulți locuitori, provocarea rămâne aceeași: cum să ajungă acasă prin traficul „eficientizat” al unui oraș aflat într-o permanentă transformare.

Cele 150 de insule ecologice digitalizate reprezintă și ele un pas înainte. Acum gunoiul poate fi aruncat într-un mod mai inteligent, ceea ce este reconfortant într-un oraș în care uneori cetățenii au impresia că doar tomberoanele au devenit complet digitale.

În concluzie, administrația locală are motive să vorbească despre rezultate și proiecte finalizate. Totuși, între statisticile triumfale și realitatea de la nivelul străzii există încă un spațiu în care ieșenii își petrec zilnic câteva zeci de minute bune. De regulă, la semafor.

Carmen DEACONU