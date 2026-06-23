Maternitatea „Elena Doamna” a fost cumpărată de Consiliul Județean Iași

* tranzacția, în valoare de 14 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,67 milioane de euro, pune capăt unui proces care s-a întins pe parcursul mai multor ani și care a blocat numeroase proiecte de modernizare a unității medicale

Unul dintre cele mai importante obiective medicale din județul Iași intră într-o nouă etapă de dezvoltare, după ce Consiliul Județean Iași a semnat contractul de achiziție a terenului și clădirilor în care funcționează Maternitatea „Elena Doamna” Iași.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a descris momentul drept unul istoric pentru sistemul medical ieșean, subliniind că instituția a urmărit constant obiectivul de a aduce maternitatea în patrimoniul județului. „A durat mult timp, poate prea mult timp, și iată că astăzi, după un travaliu de foarte mulți ani, Consiliul Județean Iași este proprietar prin cumpărare pentru imobilul în care funcționează maternitatea”, a declarat acesta.

Potrivit șefului administrației județene, lipsa dreptului de proprietate a reprezentat principalul obstacol în calea investițiilor majore. Situația juridică a imobilului, aflat în proprietatea Fundația Caritatea după retrocedare, a împiedicat ani la rând realizarea unor proiecte de modernizare și dezvoltare.

Pentru finalizarea achiziției, Consiliul Județean a contractat un împrumut, considerând însă că investiția este una strategică pentru viitorul sistemului medical din județ. „Sunt convins că anii care urmează vor fi anii în care lucrurile vor intra în normal pentru maternitatea Elena Doamna. Cu fonduri europene, guvernamentale sau de la bugetul Consiliului Județean vom putea îmbunătăți infrastructura spitalicească și vom aduce această maternitate la standarde care să ofere servicii de o mai bună calitate”, a precizat Costel Alexe.

Autoritățile susțin că adevărata provocare începe acum, odată cu identificarea surselor de finanțare și pregătirea proiectelor de investiții. Obiectivul declarat este modernizarea completă a infrastructurii și crearea unor condiții mai bune pentru mame, nou-născuți și personalul medical.

Prin această achiziție, una dintre cele mai vechi și importante maternități din Moldova are șansa de a recupera decalajele acumulate în ultimii ani și de a beneficia, în sfârșit, de investițiile necesare pentru a răspunde cerințelor unui sistem medical modern. Daniel BACIU