* András István Demeter, ministrul Culturii, va fi prezent miercuri, 7 octombrie, la Palatul Culturii din Iași, la vernisajul oficial al Polipticului lui Giotto * capodopera realizată în jurul anului 1330 este expusă pentru prima dată în România și a părăsit Italia pentru prima dată

Iașul devine miercuri seară punctul de întâlnire al diplomației culturale româno-italiene. Ministrul Culturii, András István Demeter, vine la Palatul Culturii pentru vernisajul oficial al expoziției dedicate Polipticului lui Giotto, unul dintre cele mai importante evenimente culturale găzduite în această toamnă de oraș.

Evenimentul este coordonat la Iași de Alexandru Constantin Chituță, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova”. Prezența ministrului adaugă o componentă instituțională unui proiect care depășește dimensiunea unei expoziții obișnuite: lucrarea adusă de la Bologna ajunge pentru prima dată în România.

O lucrare de aproape 700 de ani ajunge, în premieră, în România

Polipticul a fost realizat în jurul anului 1330, în perioada de maturitate artistică a lui Giotto, la comanda cardinalului Bertrando del Poggetto. Opera, păstrată la Pinacoteca Națională din Bologna, o reprezintă pe Fecioara Maria cu Pruncul, alături de sfinții Petru și Pavel și de arhanghelii Mihail și Gabriel.

Caracterul excepțional al expoziției de la Iași este dat și de istoria circulației lucrării. Organizatorii precizează că Polipticul a fost deplasat doar în circumstanțe rare și că actuala expoziție reprezintă prima ieșire a operei din Italia. Lucrarea poate fi văzută la Palatul Culturii în perioada 4–30 octombrie 2026.

Pentru istoria artei europene, Giotto di Bondone este unul dintre artiștii care au schimbat decisiv pictura occidentală. Modul în care a tratat spațiul, expresivitatea personajelor și volumul figurilor a deschis drumul către transformările care aveau să definească Renașterea.

Alexandru Chituță: „Giotto la Iași este imposibilul făcut posibil”

Managerul Complexului Muzeal Național „Moldova”, Alexandru Constantin Chituță, a descris aducerea lucrării la Iași drept un eveniment istoric. „Giotto la Iași este imposibilul făcut posibil”, a declarat oficialul, subliniind raritatea deplasării unei asemenea opere din patrimoniul italian. Expoziția intitulată „Legături sacre. Giotto la Iași. Între tradiția bizantină și inovația occidentală” este inclusă în etapa românească a Anului Cultural Italia–România 2026 și în programul SACRUM Iași Art Festival. Proiectul reunește Pinacoteca Nazionale di Bologna, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Fundația SACRUM și Civita Mostre e Musei și beneficiază de susținerea mai multor instituții diplomatice și culturale din România și Italia.

Aducerea unei opere de asemenea importanță la Iași înseamnă și intrarea orașului într-un circuit dificil al marilor împrumuturi muzeale internaționale. Astfel de deplasări presupun condiții speciale de transport, securitate, conservare și expunere, iar acceptul instituției care deține lucrarea este acordat numai pentru proiecte considerate relevante.

Maura ANGHEL, Laura RADU