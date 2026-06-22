Parcul industrial de la Lețcani: 12 ani fără activitate, dar cu cheltuieli de sute de mii de lei!

* Pentru anul 2026, societatea estimează venituri totale de doar 12.000 de lei, din dobânzile la capitalul social, iar cheltuielile ajung la aproape 629.000 de lei * anul acesta, peste 310.000 de lei vor fi alocați salariilor, contribuțiilor și indemnizațiilor administratorilor * pentru 2027 este prevăzută extinderea schemei de personal de la doi la cinci angajați, prin recrutarea unei secretare, a unui mecanic de întreținere și a unui electrician

Un document oficial aflat pe masa Consiliului Județean Iași scoate în evidență o situație care ridică numeroase semne de întrebare: societatea Iași Industrial Park SRL, înființată încă din anul 2014 pentru administrarea viitorului parc industrial de la Lețcani, nu a desfășurat nici până în prezent activitatea pentru care a fost creată.

Potrivit notei de fundamentare care însoțește bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, compania nu a realizat venituri din exploatare și nu a avut activitate economică efectivă de la înființare până astăzi. Singura sursă de venit a fost reprezentată de dobânzile generate de sumele rămase din capitalul social inițial, stabilit la 2,475 milioane de lei.

Pentru anul 2026, societatea estimează venituri totale de doar 12.000 de lei, provenite exclusiv din dobânzi bancare. În același timp, cheltuielile totale sunt prognozate la aproape 629.000 de lei, ceea ce va conduce la o pierdere estimată de peste 616.000 de lei.

O parte importantă a acestor cheltuieli este reprezentată de costurile cu personalul și conducerea societății. Conform documentului, peste 310.000 de lei vor fi alocați salariilor, contribuțiilor și indemnizațiilor administratorilor, în timp ce alte sume importante sunt prevăzute pentru servicii și cheltuieli de funcționare.

2027, anul care va marca profitul!

Conducerea companiei susține însă că anul 2027 ar putea marca începutul operaționalizării efective a parcului industrial. În acest scenariu, societatea estimează venituri de peste un milion de lei, provenite din administrarea și concesionarea unei suprafețe de aproximativ 17,25 hectare de teren, precum și din servicii oferite viitorilor investitori.

Tot pentru 2027 este prevăzută extinderea schemei de personal, de la actualul nivel la cinci angajați, prin recrutarea unei secretare, a unui mecanic de întreținere și a unui electrician. În aceste condiții, societatea estimează că va înregistra pentru prima dată un rezultat financiar pozitiv, respectiv un profit brut de aproximativ 122.000 de lei.

Pentru anul 2028, estimările sunt și mai optimiste, fiind prognozate venituri de peste 1,3 milioane de lei și un profit brut de aproximativ 351.000 de lei.

Cu toate acestea, documentația relevă și un aspect surprinzător: pentru perioada 2026-2028 nu este prevăzută nicio investiție nouă în cadrul societății. Strategia de redresare se bazează aproape exclusiv pe punerea în funcțiune a activităților din parc și pe concesionarea terenurilor către investitori.

În concluzie, după mai bine de 12 ani de la înființare, Iași Industrial Park SRL continuă să funcționeze fără activitate economică propriu-zisă, cu venituri limitate la dobânzi bancare și cu pierderi anuale consistente. Anul 2027 este prezentat drept momentul decisiv pentru transformarea proiectului dintr-o structură administrativă într-un parc industrial funcțional, capabil să atragă investiții și să genereze venituri pentru județul Iași. Carmen DEACONU